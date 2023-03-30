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Российский софт за год подорожал на треть — конкуренции с западными компаниями больше нет

Российский софт за год подорожал на треть — конкуренции с западными компаниями больше нет
Иллюстрация: Pixabay.com

«Сейчас на рынке существует ограниченное количество поставщиков и почти бесконечное количество потребителей». Уход западных вендоров привел к сильному повышению цен.

#ИТ#НОВОСТИ

Российское ПО за год с марта 2022 г. подорожало на 20-40% — отечественным компаниям больше не нужно конкурировать с западными вендорами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда Россельхозбанка Николая Ульянова

Сейчас на рынке существует ограниченное количество поставщиков и почти бесконечное количество потребителей, — говорит он.

Отечественный софт, в том числе операционные системы, подорожали на 30-50%, приводит оценку директор технологической практики «Технологии доверия» (бывший PwC) Юрий Швыдченко. Он также связывает это с уходом западных конкурентов после начала специальной военной операции. 

Рост цен на часть продукции связан с дополнительными инвестициями и расширением штата, признает Рустам Рустамов из компании «Ред Софт». В некоторых компаниях-разработчиках уверяют, что цены не изменились либо выросли в пределах 10%. Подорожание отечественного софта для крупных потребителей уже стало поводом пожаловаться в Минцифры, где разработчиков ПО попросили не завышать цены. 

Автор: Андрей Пермяков
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