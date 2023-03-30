Строительство Баден-Бадена в Сысерти отложено на время археологических раскопок

Археологические изыскания — необходимая процедура. В настоящий момент договор на эти работы заключен. На очереди контракт на проведение экологических экспертиз.

Строительство термального комплекса «Баден-Баден Сысерть» продолжается в плановом режиме. Об этом DK.RU сообщили в компании Baden Family.

«Нами был подан пакет документов в администрацию города Сысерти на выдачу разрешения на строительство, по результатам рассмотрения документации был получен отказ с перечнем причин и замечаний, которые необходимо устранить. Часть из этих замечаний технического и проектного характера. В настоящее время все замечания устраняются. Часть этих замечаний связаны с историко-культурными вопросами и экологией», —- рассказал представитель компании.

Он добавил, что в настоящий момент заключен договор с аккредитованной организацией на выполнение археологических изысканий для выявления наличия либо отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. В самое ближайшее время будет заключен договор со специализированной организацией на выполнение экологических экспертиз, обследований, чтобы жители города могли быть уверены, что экологии горы и акватории реки Сысерть и Сысертскому водохранилищу ничего не угрожает.

Напомним, что некоторые жители Сысерти выступили против строительства термального комплекса. Соответствующая петиция опубликована на портале change.org. Ее подписали более 1000 человек

Опасения жителей сводится к следующему: в перспективе «Баден-Баден» погубит Сысерть... убьёт не только растительность, но и исторический вид города». Кроме того, «расположение такого сооружения в водоохранной зоне может привести к необратимым нарушениям экологии города и района, ведь река Сысерть является источником питьевой воды».

Однако при внимательном рассмотрении эти доводы оказываются несостоятельными.

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