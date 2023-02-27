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Зайдет ли «Баден» в Сысерть? Местные активисты против строительства комплекса

Зайдет ли «Баден» в Сысерть? Местные активисты против строительства комплекса
Иллюстрация: momenty.org

Жители Сысерти хотят больше ясности относительно влияния терм на местную воду и исторический ландшафт. Руководство компании пообещало не начинать строительство, пока все вопросы не будут решены.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Перспектива строительства нового термального комплекса «Баден-Баден Сысерть» вызвала сопротивление жителей. Соответствующая петиция опубликована на портале change.org. Ее подписали более 1000 человек, сообщает «Уралинформбюро».

Опасения жителей сводится к следующему: в перспективе «Баден-Баден» погубит Сысерть... убьёт не только растительность, но и исторический вид города». Кроме того, «расположение такого сооружения в водоохранной зоне может привести к необратимым нарушениям экологии города и района, ведь река Сысерть является источником питьевой воды».

Была организована встреча жителей и бизнеса, где директор по строительству компании «Баден-Баден» Александр Бирюлин уточнил, что «прекрасно понимает ценность Сысерти, ее уникальные исторические, природные возможности, а нагрузка на канализацию будет незначительной». Однако, как сообщает «Сысертская газета», показать проект местным жителям не смог.

На встречу пришло 70 жителей городского округа. В итоге стороны договорились проводить аналогичные мероприятия в дальнейшем, разработать совместный мастер-план по развитию исторического центра города и реализации проекта «Баден-Баден», сообщает 66.ру.

Были на собрании и те, кто поддерживает строительство комплекса. Среди них был бизнесмен Марк Печерский. Он заявил, что у Сысерти имеется большой туристический потенциал, который «Баден-Баден» поможет раскрыть, так как привлечет в город «коммерсантов с большими деньгами».

Помимо этого, Марк Печерский порекомендовал руководству «Баден-Бадена» сделать доступной информацию о строительстве комплекса и ввести льготный тариф для местных жителей.

Напомним, что «Баден-Баден» пользуется большой популярностью у туристов не только из Свердловской области, но и из соседних регионов. В эти новогодние каникулы Екатеринбург столкнулся с ситуацией, которую ранее описывали разве что любители ностальгировать по СССР, — с огромными очередями. Наиболее крупные столпотворения образовались в праздники у автовокзалов, кинотеатров и терм «Баден-Баден». Люди жаловались, что провели в ожидании от 40 минут до нескольких часов.

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Автор: Татьяна Юстус
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