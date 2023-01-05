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«Мы простояли час, осталось столько же». Новый год в Екатеринбурге начался с очередей

«Мы простояли час, осталось столько же». Новый год в Екатеринбурге начался с очередей
Иллюстрация: E1.RU

Аншлаг в екатеринбургских кинотеатрах на фильм «Аватар-2», в канун праздников были переполнены вокзалы, а «Баден-Баден» атаковали не только екатеринбуржцы, но и жители других городов.

#НОВОСТИ

В эти новогодние каникулы Екатеринбург столкнулся с ситуацией, которую ранее описывали разве что любители ностальгировать по СССР, — с огромными очередями. Наиболее крупные столпотворения образовались в праздники у автовокзалов, кинотеатров и терм «Баден-Баден». Люди жаловались, что провели в ожидании от 40 минут до нескольких часов. Некоторые СМИ сообщают о том, что в кинотеатрах люди даже падали в обмороки.

О том, что кинотеатры Екатеринбурга переживают первый с момента отмены голливудских новинок аншлаг, написал телеграм-канал «Бажовский сказ».

На «Аватар-2» билетов в день показа не достать. Говорят, зрители даже падают в обмороки от духоты в залах. Кстати, в афише кинозалов фильм значится вполне официально, без «киноклубов», в рамках которых у нас теперь показывают санкционное кино. Но пометка «фильм арендатора» есть, а значит, не будь наши кинопрокатчики такими смелыми, вместо большого экрана мы бы смотрели продолжение истории дома, — написали авторы канала.

Еще одно место притяжения, рядом с которым заметили толпящихся людей — «Баден Баден». E1.RU сообщает, что очередь с улицы выстроилась к термам с 9 утра. Уже в 12 часов люди стояли на километр от входа.

«Мы стоим уже час, и столько же стоять еще, если не больше. Приехали за 270 километров. Домой точно не поедем», — пояснила жительница Качканара Ирина.

Напомним, что руководитель УК «БАДЕН ГРУПП» Евгений Кононов рассказал DK.RU, что намерен построить в городе еще один комплекс терм на Шарташе. По размерам, объему и функционалу это должен быть флагманский объект федерального значения. 

Ранее URA.RU сообщал о том, что огромные очереди скопились в канун Нового года на Северном автовокзале Екатеринбурга. Желающих уехать на праздники в другой город оказалось очень много.

«В очереди на вход приходится стоять по 30-40 минут, затор связан с прохождением «рамки» и досмотра, некоторые автобусы уезжают переполненными», — рассказал один из пассажиров.

Читайте также на DK.RU: «Нас никто не предал анафеме». Как выживает российское кино при закрывающихся кинозалах.

Автор: Татьяна Юстус
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