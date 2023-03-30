Райффайзенбанк решил продать российскую дочку или вывести ее за периметр группы

Банк снижает деловую активность в России, выдает меньше кредитов и проводит меньше платежей, вследствие чего его доходы в стране сократятся. Но окончательный сценарий выхода из РФ пока не определен.

Австрийский Райффайзенбанк продолжит работу над сделками, которые могут привести к продаже российской дочки или ее выделению из группы RBI, говорится в пресс-релизе банка.

Группа RBI и ее заинтересованные стороны находятся в беспрецедентной ситуации. <…> Мы обязуемся и дальше снижать деловую активность в России, продолжая продвигать такие потенциальные сделки, — заявили в банке.

Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в России и будет поддерживать клиентов, в том числе тех, на кого повлияло снижение деловой активности в РФ, а также продолжит отвечать за сотрудников, которых в стране более 9 тыс. человек.

Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и правила, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям, — признали в банке.

Райффайзенбанк снизил деловую активность в России и свел к минимуму трансграничное присутствие группы, а также сократил кредиты клиентам. Банк и дальше продолжит сокращать кредиты и общий объем операций в иностранной валюте, что приведет к сокращению платежного бизнеса RBI Group и снижению доходов.

Raiffeisen Bank International изучает варианты ухода с российского рынка с марта 2022 г. При этом деятельность его в стране успешна: в прошлом году более 60% прибыли RBI пришлись на Россию и Беларусь. Однако из-за СВО европейские регуляторы давят на Raiffeisen, чтобы он покинул российский рынок.

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