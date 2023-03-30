Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.03
76,59
82,77
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Райффайзенбанк решил продать российскую дочку или вывести ее за периметр группы

Райффайзенбанк решил продать российскую дочку или вывести ее за периметр группы
Иллюстрация: DK.RU

Банк снижает деловую активность в России, выдает меньше кредитов и проводит меньше платежей, вследствие чего его доходы в стране сократятся. Но окончательный сценарий выхода из РФ пока не определен.

#БАНКИ#ИСХОД#НОВОСТИ

Австрийский Райффайзенбанк продолжит работу над сделками, которые могут привести к продаже российской дочки или ее выделению из группы RBI, говорится в пресс-релизе банка. 

Группа RBI и ее заинтересованные стороны находятся в беспрецедентной ситуации. <…> Мы обязуемся и дальше снижать деловую активность в России, продолжая продвигать такие потенциальные сделки, — заявили в банке.

Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в России и будет поддерживать клиентов, в том числе тех, на кого повлияло снижение деловой активности в РФ, а также продолжит отвечать за сотрудников, которых в стране более 9 тыс. человек. 

Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и правила, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям, — признали в банке.

Райффайзенбанк снизил деловую активность в России и свел к минимуму трансграничное присутствие группы, а также сократил кредиты клиентам. Банк и дальше продолжит сокращать кредиты и общий объем операций в иностранной валюте, что приведет к сокращению платежного бизнеса RBI Group и снижению доходов.

Raiffeisen Bank International изучает варианты ухода с российского рынка с марта 2022 г. При этом деятельность его в стране успешна: в прошлом году более 60% прибыли RBI пришлись на Россию и Беларусь. Однако из-за СВО европейские регуляторы давят на Raiffeisen, чтобы он покинул российский рынок.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На коней точно не пересядем — китайцы не дадут. Что происходит на авторынке страныНа коней точно не пересядем — китайцы не дадут. Что происходит на авторынке страны
  • «Бизнес переживает, бухгалтеры перегружены». Как происходит переход на ЕНС«Бизнес переживает, бухгалтеры перегружены». Как происходит переход на ЕНС
  • В Екатеринбурге построят новый микрорайон. Проект интересен нескольким девелоперамВ Екатеринбурге построят новый микрорайон. Проект интересен нескольким девелоперам
  • VK готовит инфраструктуру, необходимую при отключении YouTube в РоссииVK готовит инфраструктуру, необходимую при отключении YouTube в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.