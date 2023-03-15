Raiffeisen заинтересовался схемой обмена активами со Сбербанком

Австрийская группа рассматривает возможность обменять российский Райффайзенбанк на замороженные активы Sberbank Europe AG. Однако в RBI это назвали лишь «теоретическим соображением».

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает обмен активами с российским Сбербанком, в рамках которого последний получит Райффайзенбанк, а австрийская группа — активы Sberbank Europe AG. Как сообщает РБК, об этом пишет Der Standard со ссылкой на материал еженедельника Falter. Возможную сделку в RBI, как сообщается, разрабатывают топ-менеджеры под руководством гендиректором группы Йоханном Штроблем.

Вместе с тем в RBI назвали вероятность сделки «теоретическим соображением». «Нет никакого соглашения или других конкретных шагов для такого обмена активами», — заявили в банке Austria Press Agency.

Raiffeisen Bank International с марта прошлого года изучает варианты ухода с российского рынка, однако пока продолжает на нем работать. Более того, последний год стал очень успешным для российской дочки RBI: более 60% прибыли RBI пришлись на Россию и Беларусь, и за год эта сумма выросла в 4 раза, до 2,2 млрд евро. По оценке неназваннного топ-менеджера банка, на долю «Райффайзена» сейчас приходится 40-50% всех платежей между Россией и остальным миром. При этом работа банка в РФ стала предметом расследования со стороны Минфина США.

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После того как многие крупнейшие российские банки были отключены от системы банковских переводов SWIFT, Райффайзенбанк остался одним из немногих банков, способных проводить трансграничные переводы в долларах и евро, и стал одним из основных каналов вывода валюты за границу для физлиц. В последнее время в банке даже приостановили открытие новых счетов для корпоративных клиентов из-за загруженности.