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Застройщик выиграл у Администрации Екатеринбурга суд за участок у «Мытного двора»

Застройщик выиграл у Администрации Екатеринбурга суд за участок у «Мытного двора»
Иллюстрация: Архитектурное бюро «Гордеев — Демидов»

Компания «Урал-Вест» (входит в ГК «МАН») арендовала небольшой участок по ул. 8 Марта с 2002 г. Она планировала построить двухэтажное здание с магазином и кафе. Но согласовать проект не удалось.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Компания «Урал-Вест» выиграла суд у Администрации Екатеринбурга, министерства по управлению госимуществом и Росреестра за пустырь у «Мытного двора». Поводом для иска стал перевод земли в зону ТОП-1 (парки, скверы, бульвары). На таких землях запрещено размещать капитальные объекты. Компания же давно хочет возвести на этом участке двухэтажное здание под коммерцию.

«Урал-Вест» арендовала спорный участок у МУГИСО с 2002 г. до 2007 г., потом договор продлевался. В 2021 г. выяснилось, что Росреестр погасил регистрационную запись об аренде площадки по заявлению МУГИСО, не уведомив арендатора. Как пишет РБК, на основании того, что земля по документам лишилась обременения, администрация сменила ее зонирование.

Компании «Урал-Вест» удалось доказать в суде, что с 2019 по 2021 гг. власти не возражали относительно использования участка, значит, договор аренды считается возобновленным на неопределенный срок.

В 2020 г. руководитель центра недвижимости «МАН» Николая Савин сообщил, что отправлял на согласование  в мэрию пять вариантов проекта. Они были разработаны в разное время авторитетными архитекторами — Тимуром Абдуллаевым, бюро «Гордеев-Демидов», но городская администрация ни один не согласовала. Оформление участка обошлось его компании примерно в 5 млн. руб. 

Суды за пустырь у Мытного двора продолжатся — МУГИСО и Росреестр обжалуют решение Арбитражного суда в апелляционной инстанции.

Ранее DK.RU сообщил, что екатеринбургских девелоперов обяжут согласовывать облик новостроек с чиновниками. Правила регулирования должны заработать с сентября. Они будут действовать в отношении объемно-планировочных параметров объектов, цветового и стилевого решений, отделочных материалов, организации входных групп и подсветки. Сейчас городские власти выбирают зоны, на которые распространится действие правил.

Автор: Виктория Говорковская
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