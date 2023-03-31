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Екатеринбургских девелоперов обяжут согласовывать облик новостроек с чиновниками

Екатеринбургских девелоперов обяжут согласовывать облик новостроек с чиновниками
Иллюстрация: DK.RU

Механизм согласования существовал в городе раньше, но в 2020 г. его упразднили из-за жалоб застройщиков. Власти собираются вернуть его с сентября. Впрочем, под его действие попадут не все проекты.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Внедрение системы согласования архитектурно-градостроительного облика новостроек связано с изменениями Градостроительного кодекса РФ. Согласно документу, местные власти должны на картах градостроительного зонирования отобразить территории, где будут предусмотрены требования к внешнему облику зданий.

Регулирование коснется объемно-планировочных параметров, цветового и стилевого решения, отделочных материалов, организации входных групп и подсветки.

Согласовывать проекты будет комиссия из городских и областных чиновников, общественников, историков, архитекторов и экологов.

Сейчас городские власти выбирают зоны, в которых будут действовать правила регулирования. Кроме того, чиновники ждут постановление правительства с разъяснениями, какие именно параметры можно регулировать.

Напомним, что в 2020 г. екатеринбургским девелоперам удалось оспорить требование о согласовании архитектурно-градостроительного облика в судах. Основанием послужило то, что необходимость согласовывать архитектурный облик строящихся объектов есть только в исторических поселениях федерального или регионального значения. Екатеринбург таковым не признан. А региональное законодательство не может идти вразрез с федеральным.  

В настоящий момент члены Гильдии строителей Урала (в нее входит большинство девелоперов) согласовывают с мэрией внешний вид новостроек в добровольном порядке.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге вырос индекс кранов. Этот показатель отражает уровень строительной активности в жилой сфере. По данным УПН, после снижения в предыдущие полгода, весной 2023 г. индекс кранов в Екатеринбурге вырос до 149 штук. За последний квартал их число увеличилось на 9 штук (6%).

Напомним, что жилье в Екатеринбурге дорожает: с февраля 2022 г. по февраль 2023 г. новостройки прибавили в цене 16,2%. При этом спрос на них вырос на 12,8%. За этот же период «вторичка» подорожала на 2,6%. Стоимость аренды жилья тоже увеличивается.  

Автор: Виктория Говорковская
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