Еще больше жилья: весной индекс кранов в Екатеринбурге вырос на 6%.

Рынок жилья столицы Урала демонстрирует устойчивость: в январе спрос на новостройки провалился, но в феврале он начал быстро восстанавливаться. Девелоперы реагируют на это запуском новых проектов.

Индекс кранов — показатель, отражающий количество башенных кранов на строительных площадках жилых домов (без учета остановленных строек). Является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.

По данным УПН, после снижения в предыдущие полгода, весной 2023 г. индекс кранов в Екатеринбурге вырос до 149 штук. За последний квартал их число увеличилось на 9 штук (6%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 19%.

Как отмечает глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, на данном этапе серьезную поддержку рынку жилья оказывает семейная ипотека. Объем предложения новостроек в Екатеринбурге остается близок к максимальным показателям прошлого года — 41,5 тыс. квартир.

При этом качественный ассортимент сильно не меняется. Квартир на вторичном рынке по-прежнему немного, а активность покупателей остается подавленной. Но при ограниченном выборе это не создает серьезных проблем для продавцов, — считает аналитик.

Напомним, что рынок Екатеринбурга входит в число крупнейших в России по объемам строительства нового жилья. В конце января тройка лучших по этому показателю выглядела так: Москва (16 374 кв. м), Санкт-Петербург (7640 кв. м) и Краснодар (7260 кв. м.). Екатеринбург был на четвертой позиции (3347 кв. м).

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге построят новый микрорайон. Основным застройщиком будет «Синара-Девелопмент», но локация интересна и другим игрокам.