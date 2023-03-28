В Екатеринбурге построят новый микрорайон. Проект интересен нескольким девелоперам

После Международного фестиваля студенческого спорта в Новокольцовском районе развернется строительство жилья. «Синара-Девелопмент» планирует возвести 600 тыс. «квадратов». Хотя можно вдвое больше.

Большая часть земель вокруг спортивных объектов, проектировавшихся для Универсиады и достраивающихся сейчас для проведения Международного фестиваля студенческого спорта, принадлежит компании «Синара-Девелопмент».

Она уже строит в этой локации два дома, а в перспективе планирует возвести 600 тыс. кв. м жилья. Но потенциал территории вдвое выше.

Как сообщает 66.ru, Новокольцовский район привлекает и других игроков. «УГМК-Застройщик» планирует там возвести 382 тыс. кв. м жилья. В числе прочих интересантов — тюменская «Энко Групп», «Астра» и «Брусника».

Акдемический район строился по такому же сценарию: сначала площадку осваивала ГК «КОРТРОС» (РСГ-Академическое), потом подключились другие девелоперы.

Напомним, что рынок новостроек Екатеринбурга входит в число крупнейших по объему новых проектов. Он на четвертой позиции (3347 кв. м). В первой тройке — Москва (16 374 кв. м), Санкт-Петербург (7640 кв. м) и Краснодар (7260 кв. м.).

Чудеса проектного финансирования и льготных ипотечных программ не заканчиваются. Впервые в истории российского рынка жилья девелоперы продолжают активно инвестировать в новые проекты на фоне снижения продаж. Девелоперы берут кредиты на стройку, так как покупатели продолжают брать ипотеку, потому что застройщики готовы субсидировать ставки. И только ЦБ РФ все это не очень нравится, — отмечает Михаил Хорьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД).

В 2022 г. Свердловская область перевыполнила план по вводу жилья, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда», на 15% (на 340 тысяч кв. м). Всего было введено 2,94 млн кв. м жилья. Результаты 2023 г. должны быть выше, чем показатели прошлого, — считают в Минстрое.