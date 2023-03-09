Плюс 16% на покупку, плюс 39% — на аренду. Жилье в Екатеринбурге дорожает

В столице Урала растут цены на квартиры — подорожали и «первичка», и «вторичка». На рынке аренды также зафиксирован рост ставок. Примечательно, что цены на «однушки» и «трешки» почти сравнялись.

По данным «Авито Недвижимость», с февраля 2022 г. по февраль 2023 г. екатеринбургские новостройки прибавили в цене 16,2%. При этом спрос на них вырос на 12,8%. За этот же период «вторичка» подорожала на 2,6%.

Стоимость аренды жилья тоже увеличивается. По оценке АН «Новосел на Малышева», с февраля 2021 г. по февраль 2023 г. средняя ставка выросла с 19,4 до 27 тыс. руб. — плюс 39,2% (за последний год — на 6,4%).

Самые привлекательные районы для аренды жилья в 2023 г. — Пионерский, ВИЗ, Автовокзал, Химмаш, Синие Камни, Совхоз.

По данным «Авито Недвижимость», в начале 2023 г. чаще всего клиенты интересовались однокомнатными квартирами (52,3%), «двушками» (29,4%) и студиями (11,7%). Спрос на квартиры большего метража не изменился. При этом цены на аренду однокомнатных и трехкомнатных квартир практически сравнялись. Это специалисты объясняют высокой востребованностью «однушек» и низким спросом на «трешки».

Напомним, что рынок новостроек Екатеринбурга входит в число крупнейших по объему новых проектов. Он на четвертой позиции (3347 кв. м). В первой тройке — Москва (16 374 кв. м), Санкт-Петербург (7640 кв. м) и Краснодар (7260 кв. м.).

Чудеса проектного финансирования и льготных ипотечных программ не заканчиваются. Впервые в истории российского рынка жилья девелоперы продолжают активно инвестировать в новые проекты на фоне снижения продаж. Девелоперы берут кредиты на стройку, так как покупатели продолжают брать ипотеку, потому что застройщики готовы субсидировать ставки. И только ЦБ РФ все это не очень нравится, — отмечает Михаил Хорьков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД).

В 2022 г. Свердловская область перевыполнила план по вводу жилья, установленный нацпроектом «Жилье и городская среда», на 15% (на 340 тысяч кв. м). Всего было введено 2,94 млн кв. м. жилья. Результаты 2023 г. должны быть выше, чем показатели прошлого, — считают в Минстрое.

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