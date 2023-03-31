Россия, вперед! Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по ценам на недвижимость

Россия дважды негласно вошла в первую двадцатку всемирного рейтинга стоимости квадратного метра элитного жилья The Wealth Report. Сочи и Москва уступают лишь Монако и Гонконгу.

Сочи опередил Нью-Йорк и Лондон по стоимости квадратного метра элитного жилья, сообщает РБК со ссылкой на ежегодную статистику из The Wealth Report 2023.В Сочи за один миллион долларов можно приобрести 29 «квадратов» элитной недвижимости. В Монако за эту сумму удастся купить 17 кв. м, в Гонконге — 21 кв. м, а в Нью-Йорке — 32 «квадрата».

В 2023 г. российские города не вошли в рейтинг, но в NF Group определили их места. В итоге российский курортный город вошел в топ-3 городов мира с самым дорогим элитным жильем. Москве в рейтинге The Wealth Report досталось бы 12-е место — за миллион долларов в городе можно купить 46 кв. м элитного жилья.

В Knight Frank Russia ранее рассказали, что всего за шесть месяцев 2022 г. цены на рынке новой элитной недвижимости Сочи выросли на треть, достигнув 2,45 млн руб. В Москве за этот же срок элитные квартиры подорожали на 9%, до 1,46 млн руб. за квадратный метр. При этом некоторые районы Москвы сопоставимы по ценам с занявшим второе место Гонконгом. На Патриарших прудах за миллион долларов можно найти лишь 21 «квадрат» элитной недвижимости.

Редсовет DK.RU поднял тему будущего для строительного рынка. Количество непроданных квартир растет, цены уже давно держатся на одном уровне. Положение довольно шаткое, считают аналитики.