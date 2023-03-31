Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 31.03
77,08
83,76
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Россия, вперед! Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по ценам на недвижимость

Россия, вперед! Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по ценам на недвижимость
Иллюстрация: ria.ru

Россия дважды негласно вошла в первую двадцатку всемирного рейтинга стоимости квадратного метра элитного жилья The Wealth Report. Сочи и Москва уступают лишь Монако и Гонконгу.

#НОВОСТИ

Сочи опередил Нью-Йорк и Лондон по стоимости квадратного метра элитного жилья, сообщает РБК со ссылкой на ежегодную статистику из The Wealth Report 2023.В Сочи за один миллион долларов можно приобрести 29 «квадратов» элитной недвижимости. В Монако за эту сумму удастся купить 17 кв. м, в Гонконге — 21 кв. м, а в Нью-Йорке — 32 «квадрата».

В 2023 г. российские города не вошли в рейтинг, но в NF Group определили их места. В итоге российский курортный город вошел в топ-3 городов мира с самым дорогим элитным жильем. Москве в  рейтинге The Wealth Report досталось бы 12-е место — за миллион долларов в городе можно купить 46 кв. м элитного жилья. 

В Knight Frank Russia ранее рассказали, что всего за шесть месяцев 2022 г. цены на рынке новой элитной недвижимости Сочи выросли на треть, достигнув 2,45 млн руб. В Москве за этот же срок элитные квартиры подорожали на 9%, до 1,46 млн руб. за квадратный метр. При этом некоторые районы Москвы сопоставимы по ценам с занявшим второе место Гонконгом. На Патриарших прудах за миллион долларов можно найти лишь 21 «квадрат» элитной недвижимости.

Редсовет DK.RU поднял тему будущего для строительного рынка. Количество непроданных квартир растет, цены уже давно держатся на одном уровне. Положение довольно шаткое, считают аналитики.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбурге построят новый микрорайон. Проект интересен нескольким девелоперамВ Екатеринбурге построят новый микрорайон. Проект интересен нескольким девелоперам
  • С 1 апреля Казахстан ограничит параллельный импорт для РоссииС 1 апреля Казахстан ограничит параллельный импорт для России
  • Имущество бизнесмена Малика Гайсина изъяли в пользу государстваИмущество бизнесмена Малика Гайсина изъяли в пользу государства
  • VK готовит инфраструктуру, необходимую при отключении YouTube в РоссииVK готовит инфраструктуру, необходимую при отключении YouTube в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.