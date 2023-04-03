Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.04
77,32
84,11
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Kraft Heinz продает бизнес детского питания в России «Черноголовке»

Kraft Heinz продает бизнес детского питания в России «Черноголовке»
Автор фото: Gabrielle Henderson. Иллюстрация: unsplash.com

Корпорация намерена сосредоточиться на производстве в России соусов и кетчупов. В свою очередь «Черноголовка» станет заметным игроком в сегменте по производству детского питания.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Американская Kraft Heinz договорилась о продаже своего бизнеса по производству детского питания в России группе компаний «Черноголовка», об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо партнером, которое написала гендиректор компании в России и СНГ Мэри Гукасян. В сделку входят бренды «Умница», «Сами с усами», предприятия в Георгиевске и Иваново. Сделку еще должны утвердить регуляторы, Kraft Heinz планирует закрыть ее летом 2023 г. Компания оценивала свой бизнес детского питания в РФ в 2,5-3 млрд руб., такую оценку еще должна одобрить правительственная комиссия.

С продажей этого сегмента Kraft Heinz сможет сфокусироваться на развитии основных категорий — кетчупов и соусов, говорится в письме г-жи Гукасян. Kraft Heinz производит их на заводе в Ленинградской области и намерена продавать товары под брендами Heinz и «Пикадор» в России и странах ближнего зарубежья. Об уходе Kraft Heinz из этого сегмента бизнеса в РФ не сообщается.

«Черноголовка», которая выпускает безалкогольные напитки, снеки, сладости под марками Fantola, «Байкал», Turbo Energy, «Савинов», с прошлого года диверсифицирует свой бизнес. Ранее компания договорилась о покупке российского бизнеса у американской Kellogg, сообщал DK.RU. У той есть в РФ три завода, где производятся продукты под брендом «Любятово».  «Черноголовка» сейчас выпускает в Новгородской области детские мясные консервы под своей маркой, а фруктовые пюре производит в Белоруссии.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новые законы изменят жизнь россиян с 1 апреляНовые законы изменят жизнь россиян с 1 апреля
  • «Искусственный интеллект превзошел человеческий»: Илон Маск выступил против AI«Искусственный интеллект превзошел человеческий»: Илон Маск выступил против AI
  • Рост цен до 40%. В России вновь стало дорого покупать обувь и одеждуРост цен до 40%. В России вновь стало дорого покупать обувь и одежду
  • Минцифры: участились взломы личных кабинетов на Госуслугах, поэтому удалить профиль нельзяМинцифры: участились взломы личных кабинетов на Госуслугах, поэтому удалить профиль нельзя
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.