Kraft Heinz продает бизнес детского питания в России «Черноголовке»

Корпорация намерена сосредоточиться на производстве в России соусов и кетчупов. В свою очередь «Черноголовка» станет заметным игроком в сегменте по производству детского питания.

Американская Kraft Heinz договорилась о продаже своего бизнеса по производству детского питания в России группе компаний «Черноголовка», об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо партнером, которое написала гендиректор компании в России и СНГ Мэри Гукасян. В сделку входят бренды «Умница», «Сами с усами», предприятия в Георгиевске и Иваново. Сделку еще должны утвердить регуляторы, Kraft Heinz планирует закрыть ее летом 2023 г. Компания оценивала свой бизнес детского питания в РФ в 2,5-3 млрд руб., такую оценку еще должна одобрить правительственная комиссия.

С продажей этого сегмента Kraft Heinz сможет сфокусироваться на развитии основных категорий — кетчупов и соусов, говорится в письме г-жи Гукасян. Kraft Heinz производит их на заводе в Ленинградской области и намерена продавать товары под брендами Heinz и «Пикадор» в России и странах ближнего зарубежья. Об уходе Kraft Heinz из этого сегмента бизнеса в РФ не сообщается.

«Черноголовка», которая выпускает безалкогольные напитки, снеки, сладости под марками Fantola, «Байкал», Turbo Energy, «Савинов», с прошлого года диверсифицирует свой бизнес. Ранее компания договорилась о покупке российского бизнеса у американской Kellogg, сообщал DK.RU. У той есть в РФ три завода, где производятся продукты под брендом «Любятово». «Черноголовка» сейчас выпускает в Новгородской области детские мясные консервы под своей маркой, а фруктовые пюре производит в Белоруссии.