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Почти четверть предприятий Свердловской области работает в убыток

Почти четверть предприятий Свердловской области работает в убыток
Иллюстрация: ru.freepik.com

Служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza проанализировала результаты деятельности крупных и средних предприятий. Вывод неутешительный: за год финансовый результат снизился на 45,8%.

#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Для анализа FinExpertiza использовала данные Росстата.

Главные выводы:

  • Конечный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий региона в 2022 г. составил 321,3 млрд руб. Это на 45,8% ниже показателей 2021 г.;
  • 78% предприятий Свердловской области закончили год с прибылью, 22% сработали в убыток;
  • Прибыль предприятий составила 519,9 млрд руб., убыток — 198,6 млрд руб.

Ранее финансист, СEO Movchan's Group Андрей Мовчан подвел экономические итоги 2022 г. для граждан и страны. Один из них — дополнительные расходы компаний на адаптацию к «новой реальности»:

Инвестиции в новые предприятия упали на 20%, но суммарные инвестиции выросли на 6%. Дело в том, что в 2022 г. масса предприятий теряли поставщиков, сырье, материалы и комплектующие и были вынуждены перестраиваться: менять оборудование, создавать новые логистические цепочки, закупать новое ПО. В реальности это привело к потерям капитала.

По оценке финансиста, сейчас экономика страны переживает депрессию. Несмотря на это, россияне заряжены оптимизмом.

Автор: Виктория Говорковская
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