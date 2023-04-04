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Чиновники будут готовить екатеринбуржцев к гражданской обороне

Чиновники будут готовить екатеринбуржцев к гражданской обороне
Иллюстрация: DK.RU

Кроме того, в городе создадут десять новых спасательных служб на случай войны и техногенных катастроф. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

#БЕЗОПАСНОСТЬ#НОВОСТИ

Документ, посвященный организации гражданской обороны в Екатеринбурге, опубликован на официальном портале города. 

Согласно ему, мэрия берет на себя подготовку горожан в области гражданской обороны, эвакуацию, оповещение об опасных ситуациях, предоставление средств защиты и маскировки. Городские власти несут ответственность за проведение аварийно-спасательных работ, первоочередное жизнеобеспечение пострадавших, тушение пожаров, выявление объектов, которые подверглись радиоактивному, химическому или биологическому заражению.

В Екатеринбурге появится 10 новых спасательных служб для:

  • коммунально-технического обеспечения;
  • обеспечения связи;
  • автотранспортного, автодорожного и технического обеспечения;
  • инженерного обеспечения;
  • наблюдения и лабораторного контроля;
  • продовольственного и вещевого обеспечения;
  • обеспечения охраны общественного порядка;
  • обеспечения пожарной безопасности;
  • обеспечения защиты культурных ценностей;
  • медицинского обеспечения (на базе министерства здравоохранения Свердловской области).

Ранее DK.RU сообщил, что управление Росимущества выставило на открытый аукцион бомбоубежище, расположенное на Альпинистов, 57. Его площадь почти 800 кв. м. Цена 14 млн 730 тыс. руб. Объект находится в здании 1976 года.

Напомним, что осенью 2022 г. на аукцион был выставлен списанный бункер по адресу проспект Ленина, 8. Собственник тот же — региональное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Начальная стоимость объекта оценивается в 1 млн 139 тыс. руб.

Автор: Виктория Говорковская
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