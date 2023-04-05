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Частная космическая компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона обанкротилась

Частная космическая компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона обанкротилась
Иллюстрация: pro.rbc.ru

Ричард Брэнсон стал первым миллиардером, совершившим космический полет вокруг земли. Virgin Orbit — одна из космических компаний Брэнсона, но он оказался не готов и дальше в нее вкладываться.

#НОВОСТИ

4 апреля 2023 г. компания Virgin Orbit объявила о банкротстве, за несколько дней до этого сообщив, что увольняет 85% персонала. Она не смогла обеспечить себе финансирование, в дальнейшем компанию планируют продать, сообщает РБК. По данным Reuters, активы Virgin Orbit составляют $243 млн, а задолженность на 30 сентября 2022 г. — $153,5 млн. Для обеспечения процедуры банкротства компания получит финансирование в размере $31,6 млн.

После банкротства компании эксперты заговорили о том, что вся частная космонавтика, на которую возлагалось столько надежд, может оказаться очередным пузырем, который лопнет уже скоро. «Я, конечно, не вложил бы $1 млрд, если бы не был совершенно уверен», — говорил миллиардер Ричард Брэнсон в августе 2021 г., комментируя грядущий выход на биржу дочерней компании Virgin Group, нацеленной на обслуживание индустрии малых спутников и предлагающей недорогие услуги по быстрому запуску на орбиту.

Однако Virgin Orbit из-за финансовых проблем оказалась на грани закрытия, сообщал CNBC. В конце марта она решила уволить около 675 сотрудников, или примерно 85% персонала: Брэнсон, которому принадлежит 75% Virgin Orbit (вторым по величине пакетом акций — 18% — владеет суверенный фонд ОАЭ Mubadala) оказался не готов и дальше вкладываться в компанию.

Virgin Orbit — одна из космических компаний Брэнсона. В заявлении генерального директора Дэна Харта сказано, что компания с 2021 г. вывела на точную орбиту 33 спутника по своей технологии. Пуски она проводит на своих ракетах LauncherOne с модифицированного самолета Boeing 747-400. По мнению руководителя компании, технология запуска, созданная Virgin Orbit, сделает ее привлекательной для потенциальных покупателей. Генеральный директор Харт сообщил, что компания считает такой путь наилучшим для «завершения эффективной продажи с максимальной стоимостью». 

В январе этого года Virgin Orbit провела неудачный пуск Launcher One с территории Великобритании. Аппарат достиг космоса, но не вышел на целевую орбиту. Это событие серьезно повлияло на финансовое состояние Virgin Orbit, ее акции стали падать — например, в конце марта падение достигало в некоторых случаях 30%. В целом за последний год стоимость компании обвалилась более чем на 90%.

Компанию Virgin Orbit вывели в 2017 году из состава Virgin Galactic, которая специализируется на организации космических туристических полетов, рассказывал DK.RU. На ракетоплане Virgin Galactic в 2021 г. Брэнсон совершил полет к границам космоса и затем успешно вернулся на Землю. Так он стал первым миллиардером, совершившим космический полет.

Автор: Андрей Широков
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