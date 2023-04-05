«Национальный санкционный инструмент»: в Литве россиянам ограничили визы и ВНЖ

Сейм Литвы принял закон, который ограничивает россиян в возможностях получения виз, вида на жительство и покупки недвижимости с 3 мая 2023 г. и будет действовать до 2 мая 2024 г.

В Литве приняли закон, который ограничивает россиян в получении виз, вида на жительство и покупке недвижимости. Закон приостанавливает прием заявлений на визы у граждан России и Белоруссии за исключением случаев, когда заявление подается при посредничестве Министерства иностранных дел Литвы. Кроме того, прекращается прием заявлений россиян на вид на жительство Литвы. Исключение сделано для россиян, которые имеют действующую шенгенскую или национальную визу Литвы или вид на жительство Литвы или другого государства Евросоюза. Закон вступит в силу с 3 мая 2023 г. и будет действовать до 2 мая 2024 г.

В сейме Литвы ограничения назвали «национальным санкционным инструментом». Сейм Литвы также принял закон, который приостанавливает право россиян и контролируемых ими организаций на покупку недвижимости на территории Литвы, кроме случаев, когда у покупателя есть вид на жительство или разрешение на постоянное пребывание в Литве, а также когда жилье передается по наследству.

Россияне, проходящие через внешнюю границу Евросоюза на территории Литвы (при движении из стран, не входящих в ЕС), будут подвергаться «индивидуальным дополнительным тщательным проверкам из-за угрозы», которую несет их въезд в страну. Закон принят в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине и в целях защиты национальной безопасности Литвы и ее внешнеполитических интересов, заявил председатель комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кашунас:

Мы создаем сильный национальный санкционный инструмент. Действие закона рассчитано на год, правительство при необходимости как минимум за три месяца до окончания срока сможет попросить сейм продлить его. За принятие закона проголосовали 76 депутатов, 13 против, 34 воздержались.

Изначально в редакции закона, который был принят в первом чтении, предлагалось ограничить возможности россиян и белорусов подавать документы на вступление в литовское гражданство, но сейм решил отказаться от этого положения, пишет Forbes. Теперь закон должен подписать президент Литвы Гитанас Науседа. Но президент может наложить вето, если сочтет, что закон ущемляет права россиян и белорусов, которые уже находятся в Литве, а также нужно «сохранить гуманитарный маршрут» для въезда в Литву оппозиционеров из России и Белоруссии.

Сейчас закон более мягок для белорусов, тогда как Литва считает, что в отношении санкций «Беларусь должна идти рядом с Россией», и Вильнюс «не может проводить такое различие на национальном уровне».