«Электронные» повестки? Госдума планирует изменить правила призыва на военную службу

Сейчас по закону повестку должны вручать гражданину лично в руки. Власти же планируют узаконить «электронные» повестки, которые можно рассылать в том числе через Госуслуги.

Госдума 6 апреля рассмотрит поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». В повестке заседания тема обозначена так: «По вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу». Глава комитета по обороне Андрей Картаполов предлагает возвратить законопроект к процедуре второго чтения.

Скорее всего, власти собираются узаконить «электронные» повестки, пишет журналист Фарида Рустамова, основатель телеграм-канала Faridaily. Законопроект об изменении правил призыва на военную службу, согласно которому призывники обязаны самостоятельно явиться в военкомат без повестки, приняли во втором чтении за пару дней до начала специальной военной операции, а сейчас снова возвращают на этот этап. Это означает, что в документ будут вносить существенные изменения.

До начала весеннего призыва в армию представитель Генштаба говорил, что военкоматы теперь могут оповещать граждан о призыве электронным способом. В то же время Госуслуги отключили возможность удаления учетной записи. Рассылка повесток через Госуслуги будет иметь такую же силу, как вручение лично в руки, а удаление аккаунта считаться уклонением, говорил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.