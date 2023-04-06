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Эксперты увидели риск господдержки неэффективных компаний и дальнейшего отставания

Эксперты увидели риск господдержки неэффективных компаний и дальнейшего отставания
Иллюстрация: Pixabay.com

Меры господдержки промышленности во многом нацелены на дальнейшее усиление протекционизма, что даст преимущества неэффективным производствам и приведет к усилению технологического отставания.

#ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ#НОВОСТИ

Российские компании к концу 2022 г. успешнее адаптировались к санкциям и реже сообщали об их негативных эффектах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад исследователей ВШЭ «Адаптация российских промышленных компаний к санкциям: первые шаги и ожидания». При этом более уязвимыми для ограничений стали компании, участвующие в международной торговле, тогда как менее зависимые от импорта и не занимающиеся экспортом предприятия почти не пострадали. 

В обрабатывающем секторе 56% предприятий использовали те или иные меры адаптации, а треть компаний не предпринимала никаких адаптационных действий. Авторы доклада указывают, что активные компании похоже вели себя и во время коронакризиса 2020-2021 гг., тогда как пассивные и тогда не предпринимали никаких действий. 

Такая «застойная пассивность» — это дополнительный риск реаллокации государственных ресурсов в пользу неэффективных компаний и снижения результативности антикризисной политики государства, — указывают исследователи.

При этом меры по господдержке промышленности во многом нацелены на дальнейшее усиление протекционизма, ограничение импорта и преференции отечественным поставщикам. Это даст преимущества неэффективным производствам и ограничит возможности для выпуска конкурентоспособной продукции, что приведет к усилению технологического отставания. 

Читайте на DK.RU: Даже эффективное импортозамещение снижает уровень жизни в стране — исследование

Вполне успешная адаптация российских компаний в прошлом году объясняется тем, что импорт замещался уже доступными российскими аналогами. Но четверти обрабатывающих производств не имели аналогов по импорту ни в России, ни в «дружественных» странах. 70% фирм важно использовать зарубежную продукцию из-за более высокого качества или новизны.

Автор: Андрей Пермяков
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