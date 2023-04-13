«Мы видим бизнес других изнутри и можем предлагать предпринимателям точные решения»

«К 2023 г. бизнес осознал, что бухгалтер — один из основных помощников бизнеса. Вырос спрос на инициативный аудит. Предприниматели хотят быть в курсе недочетов и вовремя исправлять их».

Какие особенности есть у бизнеса Екатеринбурга и как трансформировалось отношение к бухгалтерскому аудиту — на эти вопросы DK.RU ответила Юлия Мазеина, собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод».

Для читателей DK.RU Юлия Мазеина подготовила интересное спецпредложение. Подробнее о нем — в конце статьи.

— Специфика ниши консалтинга дает мне невероятную возможность — видеть бизнес других изнутри, изучать его, анализировать, подмечать закономерности и на основе всего накопленного опыта предлагать предпринимателям точные, эффективные решения для их бизнеса.

Мы помогаем бизнесу в самых разных ситуациях. Так, к примеру, один из наших клиентов пришел на обслуживание в АБК «Счетовод» с невероятно большой налоговой нагрузкой, несвойственной для его ниши. Компания испытывала финансовые сложности, денег на развитие не хватало. Оказалось, штатный бухгалтер этой компании вовремя не перешла с общей системы налогообложения на «упрощенку». Клиент больше полугода оплачивал НДС и вел сложный налоговый учет. Конечно, мы помогли перейти компании на УСН, как только появилась возможность (на этот налоговый режим можно перейти только раз в год).

Часто финансовые риски у компании возникают в связи с незнанием законов и практики. Например, собственник одной компании, которая сейчас обслуживается у нас, открыл счет в иностранном банке и не уведомил об этом налоговую, что является обязательным требованием закона «О валютном регулировании». Владелец бизнеса и его штатный бухгалтер на тот момент, как выяснилось, об этом даже не подозревали. Штраф юридических лиц за такое правонарушение от 800 тыс. руб. до 1 млн руб. Для ряда компаний эта ошибка может привести к разорению. Хорошо, что нашего клиента это миновало.

Я искренне рада развивать свой проект именно в Екатеринбурге: на моих глазах несколько компаний, которые обслуживаются у нас практически с самого основания, из микробизнеса выросли до международного масштаба.

За более чем 16 лет работы я вывела для себя некоторые неотъемлемые черты уральского предпринимательского кластера. В первую очередь, это ответственность за свои слова и действия. Екатеринбург одновременно и большой, и компактный город. Тут, если ты что-то этакое сделал, будь уверен — об этом узнают. Поэтому уральские предприниматели особенно дорожат своим реноме. При этом я работаю и с руководителями бизнеса из других городов, они, безусловно, тоже заботятся о своей репутации. Но в Екатеринбурге это проявляется особенно.

Кроме того, предприниматели Екатеринбурга зачастую не работают «по верхам», предпочитая вникать в суть. Это заметно как в работе с нашими подрядчиками, так и с клиентами. Предприниматели, которые пользуются услугами бухгалтерского аутсорсинга в АБК «Счетовод», могут позволить себе минимально вникать в бухгалтерию компании — эти вопросы «под ключ» берут на себя наши специалисты. Но рада отметить, что большинство наших клиентов в курсе актуальной повестки бухгалтерии и всегда стараются понять и помочь своему бухгалтеру в решении важных задач.

Конечно, такое доверие предпринимателей к аутсорсингу было не всегда. В 2006 г., когда я только начинала заниматься этим бизнесом, мне приходилось доказывать предпринимателям, что аутсорсинг — это безопасно, выгодно и реализуемо: необязательно бухгалтеру для эффективной работы сидеть под носом у руководителя. Тогда бизнес был гораздо консервативнее в плане привлечения к работе сторонних специалистов. Но вместе с консерватизмом нередко проявлялось достаточно пренебрежительное отношение к бухгалтерии. Искали «схемы», тех, кто эти схемы будет делать.

Аутсорсинговую бухгалтерию выбирали по принципу «кто меньше попросит», оправдывая выбор тем, что «бухгалтер все равно ничего не делает, кнопку нажимает, и все отчеты сами сдаются».

К 2023 г., когда контроль со стороны контролирующих организаций очевидно вырос, бизнес стал гораздо осознаннее. Пришло понимание, что волшебной кнопки не существует, а бухгалтер является одним из основных помощников бизнеса. Вырос спрос на инициативный аудит. Предприниматели предпочитают быть в курсе недочетов в бухгалтерском и налоговом учете и вовремя исправлять их.

Проявляется в последние 2-3 года и потребность бизнеса в комплексном консалтинге: руководители стали заботиться о финансовом и правовом здоровье компании в совокупности. И мы вместе с командой группы компаний «Счетовод» эту потребность для предпринимателей Екатеринбурга с удовольствием закрываем. Поэтому и выбирают нас наши клиенты уже не по стоимости, а исходя из наших компетенций, опыта и больших возможностей. Сейчас АБК «Счетовод» занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге аутсорсинговых бухгалтерских компаний Екатеринбурга по версии «Делового Квартала».

Для клиентов группа компаний «Счетовод» предоставляет консалтинговые услуги полного цикла. АБК «Счетовод» отвечает за финансовый консалтинг: бухгалтерию и налоги, аудит, управленческий учет, кадровый и юридический аутсорсинг, финансовый мониторинг. Бюро Маркетинга «Прямая Выгода» проводит сессии стратегического планирования, внедряет эффективные инструменты учета, маркетинга и продаж: Битрикс24, программные продукты 1С и другие. Учебный Центр «Счетовод» готовит грамотный финансовый персонал, проводит целевой инструктаж и повышение уровня знаний по 115-ФЗ с выдачей сертификата установленного образца.

Миссией нашей группы компаний является «Делать людей богатыми и счастливыми». И к 300-летию Екатеринбурга мы подготовили приятный бонус для предпринимателей: «чек-ап бизнеса» (комплексный бухгалтерский, правовой, кадровый экспресс-анализ компании) всего за 15000 рублей, чтобы познакомиться с нами, и, конечно, позаботиться о финансовом и правовом здоровье своего бизнеса.

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Тел.: 7 (343) 288-75-77;

e-mail: info@schetovod2006.ru

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