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В Свердловской области в 2022 г. доля импортной мебели составила 84,3%

В Свердловской области в 2022 г. доля импортной мебели составила 84,3%
Иллюстрация: Анна Гороховская, дизайнер

На фоне резкого сокращения поставок зарубежных товаров в Россию и в регион, некоторые позиции по импорту выросли. Это мебель, продукты питания, алкоголь и табак, бытовая химия и электроника.

#ИМПОРТ#НОВОСТИ

В Свердловской области в 2022 г. доля импортной мебели в товарообороте составила 84,3%, такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Речь идет о доле импорта в общем товарообороте по товарным категориям. Свердловская область по импорту мебели занимает четвертое место по России после Белгородской, Амурской и Тверской областей.

В целом по стране за год доля импорта в оптовом товарообороте мебели увеличилась на 13,5% в денежном выражении, доля пищевых продуктов, включая алкоголь и табак, увеличилась на 4,1 п.п., бытовой техники — на 1,7 п.п., электроники — на 4,8 п.п.

Как говорится в исследовании, на фоне санкционных ограничений, разрыва логистических цепочек и ухода из России множества иностранных компаний поставки зарубежных товаров резко сократились. Но зато доля импорта из Китая резко возросла.

Однако относительно потребительских товаров бизнес достаточно оперативно наладил альтернативные каналы поставок, воспользовался механизмом параллельного импорта или нашел новых поставщиков. Важную роль сыграл реэкспорт из дружественных стран,— пояснил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Ранее мы писали, где в Екатеринбурге и в России можно теперь купить недорогую дизайнерскую мебель. Дизайнер предложила список брендов дизайнерской мебели и площадок, где ее можно найти. Ценники здесь разные, в большинстве случаев выше, чем в ИКЕА, но можно найти что-то недорогое. Плюс у большинства из перечисленных ниже производителей нет шоурума в Екатеринбурге, так что посмотреть «вживую», как товар будет выглядеть в пространстве, не получится.

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Автор: Татьяна Юстус
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