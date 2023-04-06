12 научных проектов УРФУ получат федеральную поддержку

По этому показателю уральский вуз занимает третье место в России после СПбГУ и МГУ. Размер грантов составляет от 7 до 15 млн руб. в год.

12 проектов ученых Уральского федерального университета получат поддержку по итогам очередного конкурса Российского научного фонда. Это третий результат среди всех российских вузов — выше УрФУ только МГУ и СПбГУ. Размер грантов составит от 7 до 15 млн руб. в год. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Несмотря ни на какие трудности, нам удается быть в лидерах вузовской науки. Традиционно очень хорошо себя показал институт естественных наук и математики, подготовивший большое количество заявок и получивший поддержку как новых, так и уже действующих проектов, — говорит проректор УрФУ по науке Александр Германенко.

Он отмечает, что из 12 поддержанных проектов девять — абсолютно новые, победившие в конкурсе по отдельным научным группам. Также победили два проекта УрФУ, которые в рамках данного конкурса финансировались с 2020 г. и получили продление финансирования.

Одним из знаковых победителей стал междисциплинарный проект по разработке полифункциональных биоактивных мультитаргетных соединений нового поколения — кандидатов в оригинальные отечественные химико-фармацевтические препараты для комплексной фармакологической коррекции эндотелиальной дисфункции в терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Проект под руководством Олега Чупахина и Михаила Вараксина реализуется Химико-технологическим институтом УрФУ совместно с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом (НИИ Фармакологии живых систем). Объем финансирования — 60 млн руб. на четыре года.

Напомним, недавно рейтинговое агентство RAEX опубликовало список лучших высших учебных заведений Уральского федерального округа. На первом месте — Челябинский государственный университет. А где же УрФУ?

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