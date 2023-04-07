От заказов на дому до модных показов: как запустить бренд женской одежды и не прогореть

«Ко мне в студию приходили женщины с нестандартной фигурой, которые не могли подобрать себе модную одежду в магазинах. Поэтому я запустила свою линейку плюс-сайз». Кейс Александры Белоусовой

В начале текущего года в мультибрендовый бутик ИМЕНА (совместный проект СОФПП и ТРЦ VEER Mall) зашел второй поток резидентов. Начинающим предпринимателям и самозанятым предоставили возможность бесплатно размещать там свою продукцию в течение шести месяцев — этого времени должно хватить, чтобы наладить контакт с потребителем, нащупать спрос и набрать обороты. Как рассказала куратор проекта от СОФПП Ольга Миргородская, самым ярким резидентом нового потока стала самозанятая из Верхней Пышмы Александра Белоусова:

Она занимает активную жизненную позицию, очень энергична и настойчива, поэтому одна из первых организовала и провела первый в своей жизни модный показ, представила весеннюю коллекцию своей одежды на главной сцене ТРЦ, чем вдохновила и других резидентов бутика ИМЕНА к организации собственных модных показов.

В интервью DK.RU Александра Белоусова рассказала, как с нуля открыла собственную студию пошива, почему решила специализироваться на одежде плюс-сайз и как преодолевает возникающие трудности.

Александра, расскажите, как давно вы шьете?

— Профессию портного я получила в 2001 г., после чего в течение года работала в ателье. Это была сдельная работа. С учетом того, что на тот момент я только нарабатывала опыт и шила достаточно медленно, зарплата была небольшой. В какой-то момент я решила, что шить больше не хочу и на 10 лет сменила сферу деятельности.

К шитью вернулась в 2011 г., когда пошла в декретный отпуск. Научилась кроить распашонки для детей — затянуло. Со временем перешла на женскую одежду, стала шить для знакомых на дому. Сейчас заканчивается третий декретный отпуск, и я понимаю, что нужно либо выходить на работу, либо профессионально развивать швейное дело. Решила, что работа по найму — точно не для меня.

У меня было несколько вариантов, как сделать свой проект прибыльным. Можно было открыть швейный цех или магазин тканей, в котором будут параллельно выполняться заказы. И был третий, самый сложный вариант — развитие собственного бренда. У меня появилось желание двигаться по этому пути.

В первую очередь нужно было закупить хорошее оборудование. Узнала, что я как начинающий самозанятый могу воспользоваться поддержкой государства и заключить социальный контракт. Для того чтобы получить грант, нужно было составить и защитить бизнес-план. За помощью в его подготовке я обратилась в Фонд поддержки предпринимательства Верхней Пышмы, и в середине февраля прошлого года я его успешно защитила.

Вы начали работать в феврале-марте прошлого года, когда многие предприниматели оказались в непростой ситуации. Это как-то повлияло на ваши планы?

— Действительно, возникли определенные трудности. Мне одобрили грант в 215 тыс. руб., который я должна была потратить на покупку трех промышленных машинок. Но 24 февраля цены выросли настолько сильно, что я смогла приобрести только две. Хорошо, что, несмотря на возникшие обстоятельства, сумму не сократили.

В остальном все развивалось по тому плану, который я для себя наметила. Закупила оборудование, арендовала помещение, в котором открыла студию пошива. Буквально за несколько месяцев образовался большой поток клиентов. В основном стали приходить дамы с нестандартной фигурой.

Что мне нравится в наших русских женщинах — это то, что они хотят выглядеть не как все, их интересует индивидуальность. Сегодня в магазинах много модной одежды на женщин 44, 46, 48 размера и совсем скромный выбор для тех, кто имеет более пышные формы. А те штучные яркие и интересные изделия, которые можно найти, многим не по карману. Я решила, что смогу занять эту нишу, и летом приняла решение запустить свою линию одежды плюс-сайз под брендом ALEXANDRA BELOUSOVA.

Начала с кашемировых платьев. Я давно сотрудничаю с поставщиком, который возит качественную ткань из Турции. Приметила у нее хорошее кашемировое полотно. Подумала, что, наверное, из нее получатся классные платья, и не прогадала. Сшила несколько платьев и выставила на Яндекс.Маркет — за первую неделю продала 25 штук в разные регионы России. Затем стали поступать новые заказы.

Сложно было выходить на маркетплейс?

— Я изначально пошла на эту площадку, потому что там нет жестких критериев для размещения своей продукции и не взымается оплата за добавление в систему. Насколько я знаю, с другими платформами работать сложнее. Что касается моих затрат, я сделала небольшую рекламу через Яндекс.Директ и самостоятельно оплачиваю доставку продукции.

Как вы начали сотрудничать с проектом ИМЕНА?

— Я узнала об этом проекте в ноябре прошлого года. Приехала посмотреть бутик, взяла у продавца номер куратора проекта. Спустя какое-то время подруга убедила меня принять участие в конкурсе на право размещения там своей продукции. Я сделала несколько непрофессиональных фотографий одежды, которую шью, рассказала о себе. Честно говоря, не очень рассчитывала на положительный результат, потому что конкурс был большим. Но в начале декабря получила письмо с поздравлениями. Для меня это был шок — я даже не мечтала о том, чтобы на бесплатной основе размещаться в одном из крупнейших торговых центров Екатеринбурга!

Мы заехали в бутик 10 января. Здесь, помимо платьев, представлены пальто, бомберы и брюки из моей коллекции. Стала думать, что могу сделать для повышения узнаваемости бренда. Сначала хотела провести фотосессию с моделями на фоне бутика, а потом подумала — мелко плаваю. Рассказала куратору бутика о своей идее провести показ. Она меня поддержала и отправила к управляющей ТРЦ VEER Mall, чтобы согласовать все детали.

Торговый центр бесплатно предоставил мне площадку и звукооператора. В остальном организацией я занималась сама: самостоятельно нашла ведущую, моделей. В показе участвовало 11 человек, и только двое из них — мои знакомые. Остальные — мои клиентки и те, кто откликнулись на призыв во «ВКонтакте».

Удивительно, но мне писали женщины 40, 50, 60 лет, которые хотели хотя бы на один день стать моделью. Возможно, это была их детская мечта, и я рада, что она осуществилась. Мне хотелось уйти от нейтральной цветовой гаммы, которая сегодня представлена в магазинах масс-маркета. Поэтому участницы показа вышли на сцену в ярких платьях и костюмах — оранжевого, фуксии, сиреневого цветов. Всем присутствующим коллекция понравилась.

Есть ли у участников проекта еще какие-то бонусы, помимо льготного размещения?

— Для нас постоянно организуют семинары. Я хожу практически на все, поскольку там можно получить полезную информацию и завести полезные знакомства. Например, на одном из них я познакомилась с директором проекта «Неделя моды в Екатеринбурге» Надеждой Матюхиной — она пригласила меня поучаствовать в неделе моды в ноябре. Недавно был семинар с практикующим юристом о том, как защитить свой бренд и товарный знак, — очень актуальная тема.

Большую поддержку получаю от куратора проекта Ольги Миргородской. Она всегда может проконсультировать, подсказать, к кому и как можно обратиться за помощью, поддержать морально.

Когда ты начинаешь свой бизнес и приходится самостоятельно стучаться во все двери, очень важно, чтобы рядом был человек, который в тебя верит.

Как планируете дальше развивать свой проект?

— Я планирую масштабировать производство. Понимаю, что самостоятельно с этими задачами не справлюсь — уже сейчас в дневное время я посещаю семинары, провожу встречи, решаю вопросы с логистикой, а шить приходится ночью. Поэтому хочу перейти из статуса самозанятого в ИП и нанять двух швей.

Понимаю, что летом закончится мой льготный срок размещения в ИМЕНАХ, поэтому ищу точки, где смогу выставлять свою продукцию. Необязательно, чтобы это был полноценный магазин, но очень важно, чтобы человек мог прийти, посмотреть изделие, померить его, оценить качество ткани. Пытаюсь договориться с администрацией Верхней Пышмы о том, чтобы арендовать небольшое помещение на каких-то льготных условиях, также веду переговоры с VEER Mall.

В этом году у меня запланировано как минимум два показа. В июле пройдет показ, приуроченный ко Дню города в Верхней Пышме. И надеюсь, что до конца срока размещения в бутике ИМЕНА еще раз смогу продемонстрировать свою коллекцию в ТРЦ VEER Mall.

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