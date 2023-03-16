Какая поддержка нужна малому бизнесу? Три истории от предпринимателей

Получатели мер поддержки СОФПП рассказали, как, несмотря на сложности последних лет, их проекты развиваются и находят новые рынки сбыта, в том числе за рубежом.

Несмотря на тревожные события 2022 г., сектор МСП на Среднем Урале успешно справился с вызовами и даже прирос. Как уже писал DK.RU, количество индивидуальных предпринимателей в регионе увеличилось на 4%, а число самозанятых — на 61%. Весомую роль в этом сыграла господдержка. Ситуацию обсудили на пресс-завтраке, посвященном поддержке МСБ, организатором которого выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

СОФПП остается основным институтом поддержки МСП. По словам директора фонда Валерия Пиличева, в прошлом году был высокий спрос как на финансовые (микрозаймы и поручительства), так и нефинансовые инструменты (обучение, консультирование и др.). Предприниматели, которые сотрудничают с СОФПП, рассказали, как им удается развиваться в эпоху турбулентности и как в этом помогает господдержка.

«Банк чувствует, что ты стоишь на ногах»

Валерий Пиличев отметил, что одно из самых важных достижений команды фонда за прошлый год — количество предоставленных поручительств по кредитам, которое в ответ на спрос выросло в три-четыре раза. Всего за 2022 г. было выдано 1,2 тыс. поручительств на общую сумму 5,6 млрд руб. — по этому показателю наш регион занял второе место в рейтинге Корпорации МСП после Москвы.

— Это так много, что наши предприниматели смогли привлечь кредиты на общую сумму почти 14 млрд руб., — рассказывает директор СОФПП. — Здесь мы работаем в тесной связке с кредитными учреждениями. Предприниматели могут обратиться за кредитом в один из 22 банков, и после того как будет получено одобрение, мы акцептуем их заявку.

Поручительствами СОФПП неоднократно пользовался директор и учредитель ООО «Мегаполюс» Михаил Мялик, его компания занимается оптовой торговлей товаров для дома и сада. Он отметил, что последние три года были непростыми для бизнеса:

— Вызовы прошлого года подтолкнули нас к серьезному антикризисному шагу — мы заменили 90% нашего коммерческого отдела. Во-вторых, понимая, что с рынка уходят зарубежные игроки, мы запустили собственное производство — размещаем наши заказы на предприятиях УрФО. Раньше мы в основном занимались посудой, хозяйственными товарами, товарами для обустройства дома и сада. Сейчас также производим столы и мебель для прихожей, стараемся диверсифицировать товарную линейку. В прошлом году коммерческий отдел обратил внимание на то, что свои полки по определенным видам товаров расширяет строительный формат, и мы заключили контракт с сетью Hoff.

С фондом мы сотрудничаем более пяти лет. Много раз обращался за поручительствами по кредитам. Раньше это просто давало гарантию, что банк за недостатком залоговой массы выдаст мне определенную сумму. Сегодня поручительство — это еще и репутационная вещь: банк видит, что предприниматель стоит на ногах, а предприниматель может торговаться с банком, чтобы снизить коммерческую ставку. Кроме этого, я стал пользоваться инвестиционной платформой «ВДЕЛО», которая предоставляет возможность частным инвесторам вкладывать деньги в малый и средний бизнес через выдачу займов. Здесь предприятия с небольшим оборотом могут получить деньги на собственные проекты.

«Помогать творцам — богоугодное дело»

Отдельное внимание уделяется предпринимателям, которые занимаются творческими проектами. Как рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, федеральные власти ставят задачу увеличить долю креативного сектора в валовом национальном продукте с 2,2 до 6%:

И мы с удовольствием этим занимаемся, потому что помогать творцам — богоугодное дело, а тем более тем, кто создает добавленную стоимость и платит налоги на территории Свердловской области. Одна из мер поддержки творческих индустрий — это предоставление возможности ряду производителей одежды и дизайнеров работать без арендной платы в VEER Mall. Думаю, что мы расширим эту практику и на территории креативного пространства «Домна», тем более что «Домна» на прошлой неделе открыла вторую очередь.

По словам Валерия Пиличева, к проекту планируют подключить и другие площадки. Сейчас СОФПП ведет переговоры с двумя торговыми центрами, но пока рано делать какие-то выводы:

— Интерес со стороны ТЦ есть. Но нужно учитывать, во-первых, что изначально этот проект создавался под центр с определенными характеристиками. А во-вторых, площадка должна быть предоставлена бесплатно.

Одним из резидентов бутика «Имена» в VEER Mall стала Александра Белоусова, которая оформила самозанятость в прошлом году. Она рассказала, что путь от «швеи-надомницы» до создателя собственного бренда одежды прошла за один год:

— В феврале прошлого года я обратилась в Верхне-Пышминский фонд поддержки предпринимательства за консультацией по защите бизнес-плана. Благодаря этому мне удалось получить грант Минсоцполитики на сумму в 215 тыс. руб., чтобы купить промышленное оборудование и открыть собственную студию пошива. Летом я приняла решение запустить линию одежды plus-size: в Свердловской области ее мало, поэтому она крайне востребована.

В ноябре подала заявку на участие в конкурсе СОФПП на размещение своей одежды в мультибрендовом бутике «Имена» и выиграла. В январе стала участником этого проекта, а в феврале организовала свой первый модный показ на площадке VEER Mall. Моя линия одежды в бутике хорошо продается, спрос большой. Поэтому в ближайшей перспективе планирую масштабироваться.

Санкции экспорту не помеха

Еще одно важное направление работы фонда — поддержка экспорта. По словам Валерия Пиличева, сейчас на Среднем Урале 1,8 тыс. экспортеров из числа субъектов МСП. За прошлый год 92 таких компании с помощью Центра поддержки экспорта СОФПП заключили контракты на $84 млн. В этом году запрос бизнеса на услуги ЦПЭ растет.

С центром работает предприятие «Восток» из Байкаловского района, которое производит семена льна. Как рассказала руководитель направления по внешнеэкономической компании Елена Дорожкина, это экспортный продукт, который в странах Европы и Азии востребован больше, чем в России:

— С учетом того, что наши объемы производства растут, у нас появилось желание экспортировать. Первым шагом стало участие в семинаре «Основы экспортной деятельности», который проводил ЦПЭ. Мы также получили такую важную для нас услугу, как содействие в поиске иностранного покупателя. Еще до санкций мы начали выстраивать отношения с европейскими компаниями, налаживать сотрудничество. Первые экспортные поставки шли в Чехию и Польшу.

Сейчас мы перестраиваемся и планируем выйти на рынок Китая, который является основным импортером льна из нашей страны. Нам уже оказали содействие в поиске покупателей. Для сотрудничества с китайскими компаниями необходимо решить логистические вопросы: если партнеры из Европы забирали товар сами, то заниматься поставкой семян в Китай нам предстоит самостоятельно. Поэтому мы хотели бы получить помощь и в этом направлении — например, есть меры поддержки, связанные с возмещением транспортных расходов.

О новых инструментах

Говоря о планах фонда на 2023 г., Валерий Пиличев отметил, что СОФПП продолжит оказывать все существующие сегодня меры поддержки. Кроме того, появится новый инструмент для предпринимателей, которые только начали свои проекты. В рамках «Стартуй уверенно» начинающие предприниматели смогут привлечь займы до 500 тыс. руб. по ставке 0,5 от ключевой ставки Банка России и принять участие в образовательных форумах.

Также в планах на 2023 г. — дальнейшая цифровизация мер поддержки: планомерное включение инструментов фонда в экосистему онлайн-сервисов федеральной платформы Корпорации МСП и запуск собственного мобильного приложения.

В материале использованы фотографии, предоставленные пресс-службой СОФПП

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