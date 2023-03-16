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Какая поддержка нужна малому бизнесу? Три истории от предпринимателей

Михаил Мялик, Александра Белоусова и Елена Дорожкина
Михаил Мялик, Александра Белоусова и Елена Дорожкина. Иллюстрация: Предоставлено СОФПП

Получатели мер поддержки СОФПП рассказали, как, несмотря на сложности последних лет, их проекты развиваются и находят новые рынки сбыта, в том числе за рубежом.

#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#БИЗНЕС

Несмотря на тревожные события 2022 г., сектор МСП на Среднем Урале успешно справился с вызовами и даже прирос. Как уже писал DK.RU, количество индивидуальных предпринимателей в регионе увеличилось на 4%, а число самозанятых — на 61%. Весомую роль в этом сыграла господдержка. Ситуацию обсудили на пресс-завтраке, посвященном поддержке МСБ, организатором которого выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.  

СОФПП остается основным институтом поддержки МСП. По словам директора фонда Валерия Пиличева, в прошлом году был высокий спрос как на финансовые (микрозаймы и поручительства), так и нефинансовые инструменты (обучение, консультирование и др.). Предприниматели, которые сотрудничают с СОФПП, рассказали, как им удается развиваться в эпоху турбулентности и как в этом помогает господдержка.

«Банк чувствует, что ты стоишь на ногах»

Валерий Пиличев отметил, что одно из самых важных достижений команды фонда за прошлый год — количество предоставленных поручительств по кредитам, которое в ответ на спрос выросло в три-четыре раза. Всего за 2022 г. было выдано 1,2 тыс. поручительств на общую сумму 5,6 млрд руб. — по этому показателю наш регион занял второе место в рейтинге Корпорации МСП после Москвы.

— Это так много, что наши предприниматели смогли привлечь кредиты на общую сумму почти 14 млрд руб., — рассказывает директор СОФПП. — Здесь мы работаем в тесной связке с кредитными учреждениями. Предприниматели могут обратиться за кредитом в один из 22 банков, и после того как будет получено одобрение, мы акцептуем их заявку.

Михаил МяликПоручительствами СОФПП неоднократно пользовался директор и учредитель ООО «Мегаполюс» Михаил Мялик, его компания занимается оптовой торговлей товаров для дома и сада. Он отметил, что последние три года были непростыми для бизнеса:

— Вызовы прошлого года подтолкнули нас к серьезному антикризисному шагу — мы заменили 90% нашего коммерческого отдела. Во-вторых, понимая, что с рынка уходят зарубежные игроки, мы запустили собственное производство — размещаем наши заказы на предприятиях УрФО. Раньше мы в основном занимались посудой, хозяйственными товарами, товарами для обустройства дома и сада. Сейчас также производим столы и мебель для прихожей, стараемся диверсифицировать товарную линейку. В прошлом году коммерческий отдел обратил внимание на то, что свои полки по определенным видам товаров расширяет строительный формат, и мы заключили контракт с сетью Hoff.

С фондом мы сотрудничаем более пяти лет. Много раз обращался за поручительствами по кредитам. Раньше это просто давало гарантию, что банк за недостатком залоговой массы выдаст мне определенную сумму. Сегодня поручительство — это еще и репутационная вещь: банк видит, что предприниматель стоит на ногах, а предприниматель может торговаться с банком, чтобы снизить коммерческую ставку. Кроме этого, я стал пользоваться инвестиционной платформой «ВДЕЛО», которая предоставляет возможность частным инвесторам вкладывать деньги в малый и средний бизнес через выдачу займов. Здесь предприятия с небольшим оборотом могут получить деньги на собственные проекты.

«Помогать творцам — богоугодное дело»

Отдельное внимание уделяется предпринимателям, которые занимаются творческими проектами. Как рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, федеральные власти ставят задачу увеличить долю креативного сектора в валовом национальном продукте с 2,2 до 6%:

И мы с удовольствием этим занимаемся, потому что помогать творцам — богоугодное дело, а тем более тем, кто создает добавленную стоимость и платит налоги на территории Свердловской области. Одна из мер поддержки творческих индустрий — это предоставление возможности ряду производителей одежды и дизайнеров работать без арендной платы в VEER Mall. Думаю, что мы расширим эту практику и на территории креативного пространства «Домна», тем более что «Домна» на прошлой неделе открыла вторую очередь.

Какая поддержка нужна малому бизнесу? Три истории от предпринимателей 1

По словам Валерия Пиличева, к проекту планируют подключить и другие площадки. Сейчас СОФПП ведет переговоры с двумя торговыми центрами, но пока рано делать какие-то выводы:

— Интерес со стороны ТЦ есть. Но нужно учитывать, во-первых, что изначально этот проект создавался под центр с определенными характеристиками. А во-вторых, площадка должна быть предоставлена бесплатно.

Александра БелоусоваОдним из резидентов бутика «Имена» в VEER Mall стала Александра Белоусова, которая оформила самозанятость в прошлом году. Она рассказала, что путь от «швеи-надомницы» до создателя собственного бренда одежды прошла за один год:

— В феврале прошлого года я обратилась в Верхне-Пышминский фонд поддержки предпринимательства за консультацией по защите бизнес-плана. Благодаря этому мне удалось получить грант Минсоцполитики на сумму в 215 тыс. руб., чтобы купить промышленное оборудование и открыть собственную студию пошива. Летом я приняла решение запустить линию одежды plus-size: в Свердловской области ее мало, поэтому она крайне востребована.

В ноябре подала заявку на участие в конкурсе СОФПП на размещение своей одежды в мультибрендовом бутике «Имена» и выиграла. В январе стала участником этого проекта, а в феврале организовала свой первый модный показ на площадке VEER Mall. Моя линия одежды в бутике хорошо продается, спрос большой. Поэтому в ближайшей перспективе планирую масштабироваться.

Санкции экспорту не помеха

Еще одно важное направление работы фонда — поддержка экспорта. По словам Валерия Пиличева, сейчас на Среднем Урале 1,8 тыс. экспортеров из числа субъектов МСП. За прошлый год 92 таких компании с помощью Центра поддержки экспорта СОФПП заключили контракты на $84 млн. В этом году запрос бизнеса на услуги ЦПЭ растет.

Елена ДорожкинаС центром работает предприятие «Восток» из Байкаловского района, которое производит семена льна. Как рассказала руководитель направления по внешнеэкономической компании Елена Дорожкина, это экспортный продукт, который в странах Европы и Азии востребован больше, чем в России:

— С учетом того, что наши объемы производства растут, у нас появилось желание экспортировать. Первым шагом стало участие в семинаре «Основы экспортной деятельности», который проводил ЦПЭ. Мы также получили такую важную для нас услугу, как содействие в поиске иностранного покупателя. Еще до санкций мы начали выстраивать отношения с европейскими компаниями, налаживать сотрудничество. Первые экспортные поставки шли в Чехию и Польшу.

Сейчас мы перестраиваемся и планируем выйти на рынок Китая, который является основным импортером льна из нашей страны. Нам уже оказали содействие в поиске покупателей. Для сотрудничества с китайскими компаниями необходимо решить логистические вопросы: если партнеры из Европы забирали товар сами, то заниматься поставкой семян в Китай нам предстоит самостоятельно. Поэтому мы хотели бы получить помощь и в этом направлении — например, есть меры поддержки, связанные с возмещением транспортных расходов.

О новых инструментах

Говоря о планах фонда на 2023 г., Валерий Пиличев отметил, что СОФПП продолжит оказывать все существующие сегодня меры поддержки. Кроме того, появится новый инструмент для предпринимателей, которые только начали свои проекты. В рамках «Стартуй уверенно» начинающие предприниматели смогут привлечь займы до 500 тыс. руб. по ставке 0,5 от ключевой ставки Банка России и принять участие в образовательных форумах.

Также в планах на 2023 г. — дальнейшая цифровизация мер поддержки: планомерное включение инструментов фонда в экосистему онлайн-сервисов федеральной платформы Корпорации МСП и запуск собственного мобильного приложения.

В материале использованы фотографии, предоставленные пресс-службой СОФПП

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Автор: Елизавета Порошина
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