Екатеринбург остался без Уральской индустриальной биеннале?

В 2023 году город должен был принять седьмую по счету биеннале современного искусства. В мэрии заявили, что выставки не будет, организаторы факт отмены мероприятия не подтверждают.

Информация о том, что в 2023 г. Уральской индустриальной биеннале не будет, сообщили в управлении культуры администрации Екатеринбурга. Однако pr-директор мероприятия Анастасия Деткова заявила, что речи о полной отмене пока в Екатеринбурге не идет, и команда готовится к новому сезону. Как пишет ЕАН, проект охватит и Челябинскую область, где ведется набор художников.

В то же время ни тема, ни список возможных участников биеннале пока не озвучены. В предыдущие годы эта информация сообщалась минимум за полгода до старта проекта.

Ранее комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова рассказала о цене и ценности проекта, опасности «новой этики», цензуре и самоцензуре и профитах, получаемых бизнесом от сотрудничества с художниками.

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