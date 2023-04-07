Рубль опустился до уровней апреля 2022 г. Что так сильно влияет на его курс

Восстановление импорта, высокий спрос на иностранную валюту, выход Shell в проекте «Сахалин-2», а также долгосрочные фундаментальные факторы оказывают давление на рубль.

Рубль утром в пятницу ослабел до рекордных значений за год: курс доллара вырос на 77 коп. до 82,14 руб., а курс евро укрепился на 88 коп. до 90 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Нацвалюта слабеет на фоне восстановления импорта и одновременно негативной внешнеэкономической конъюнктуры: ожидается отток капитала, в том числе из-за выхода западных компаний из российских проектов — например «Новатэк» покупает долю Shell в проекте «Сахалин-2».

В ближайшее время эксперты допускают рост курса доллара до 83-84 руб. Этот риск усиливает отсутствие позитивных фундаментальных факторов, высокий спрос на иностранную валюту и ограниченное ее предложения в России, указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. На рубль давят долгосрочные фундаментальные драйверы, говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Это большой дефицит бюджета, вызванный в том числе сокращением экспортной выручки из-за санкций, добровольного уменьшения Россией добычи нефти, а также геополитического дисконта на поставляемую из страны продукцию, — объяснил он (цитата по РБК).

Напротив, директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой считает, что дальнейшее ослабление рубля маловероятно. По его мнению, во втором-третьем квартале рубль может укрепиться к доллару до 74-76 руб.