Удобство расчетов, или «цифровой концлагерь» — что принесет цифровой рубль?

Условия для запуска цифрового рубля обещают создать в 2023 г. Почему цифровой рубль — не «крипта», станет ли он инструментом замаскированной эмиссии, к чему готовиться гражданам и бизнесу — на DK.RU.

1 апреля 2023 г. 13 крупнейших банков страны должны были приступить к тестированию реальных операций с использованием цифрового рубля. Однако запуск не случился — необходимая законодательная база оказалась не готова. До 14 апреля комитет Госдумы по финансовому рынку должен ее доработать. Создание регуляторных, технических и организационных условий для введения цифрового рубля планируется завершить до конца года.

Со своей стороны ЦБ РФ сообщил о тестировании ряда операций с цифровым рублем в рамках пилотного проекта в течение 2022 г. В их числе — открытие цифровых кошельков, их пополнение, переводы между физлицами, работа смарт-контрактов, оплата товаров и услуг по QR-кодам. Целесообразность введения цифрового рубля ЦБ РФ объяснял автоматизацией проведения расчетов по договорам, а также возможностью «окрашивать» цифровые деньги и осуществлять мониторинг их целевого использования, в том числе при госзакупках и госконтрактах. Впрочем, последнее 6 апреля опровергла первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова:

Нет, мы не говорим о теме «окрашивания» и о том, что цифровой рубль будет какой-то другой в отличие от наличных и безналичных рублей. Еще раз — это те же самые деньги (цитата по ТАСС).

Что известно о цифровом рубле:

Это электронный аналог денег, который станет их третьей формой наряду с наличными и безналичными средствами. Цифровой рубль будет выпускать ЦБ РФ. У каждого цифрового рубля будет уникальный цифровой код, хранящийся в электронном кошельке на платформе Банка России. В этом состоит отличие цифрового рубля от безналичных денег и сходство с криптовалютой. Цифровыми рублями можно будет расплачиваться, как обычными. Транзакции будут осуществляться через приложение в телефоне. ЦБ обещает, что для перевода цифровых рублей подключение к интернету не потребуется. Доступ к деньгам будет осуществляться через специальные цифровые кошельки. Операции с цифровым рублем будут дешевле, чем безналичные операции через банки. Цифровой рубль — не «крипта». Как и криптовалюты, цифровой рубль создается на основе технологии блокчейн. Однако у криптовалют нет единой управляющей и контролирующей организации, цифровой рубль находится в ведении ЦБ РФ.

Эксперты в области экономики, финансов и инвестиций комментировали перспективы введения цифрового рубля и связанные с этим угрозы в медиа и на своих страницах в соцсетях. DK.RU выбрал главные высказывания по теме.

Евгений Коган, президент инвестгруппы «Московские партнеры», профессор ВШЭ — в телеграм-канале @bitkogan:

Цифровой рубль — все тот же рубль на банковских счетах? Нет, это не те же яйца только в профиль. Чего ожидать?

1. Радикальная трансформация банковской системы во всем мире

Часть банков уйдет в историю, а оставшиеся игроки превратятся в нечто наподобие «РКЦ» (рассчетно-кассовые центры), как в Советском Союзе. Контроль над движением средств и их учет будет осуществлять ЦБ. Банки будут только принимать деньги от клиентов по одной процентной ставке, а затем выдавать их под большую. Хотя наверняка система окажется гораздо сложнее, чем мы сейчас представляем.

2. Усложнение кредитования и инвестиций

Регулятор будет начислять прибыль, а банки и управляющие капиталом будут выдавать кредиты по заранее оговоренным ставкам. Также регулятор будет принимать решение за вас, можно ли инвестировать средства или же нецелесообразно. Вопросов здесь пока больше, чем ответов.

3️. Контроль над финансами со стороны ЦБ

С одной стороны, жертвы мошенничества уже через считанные минуты получат свои средства обратно. Каждый цифровой рубль — это уникальный токен, и его перемещения можно будет отследить, а в случае необходимости «откатить операцию». Полицейские вздохнут с облегчением.

Однако и обольщаться не надо. Со стороны «Большого брата» за любую мало-мальски подозрительную операцию может последовать блокировка счета, а налоги и штрафы будут списываться в автоматическом режиме.

4. «Я его слепила из того, что было» не прокатит

Вроде бы все просто на первый взгляд: обычные цифры в компьютере. Выпускай сколько хочешь и наблюдай за транзакциями. Однако ни одна крупная страна в мире не перешла к полноценному использованию цифровых валют (CBDC). Все хотят опираться на опыт других стран. Чтобы те набили шишки, а остальные «будут кататься в саночках».

Вокруг цифрового рубля много мифов и опасений. Причем, на мой взгляд, вполне обоснованных.

Что нас ждет в итоге в будущем? Удобство и комфорт расчетов или «цифровой концлагерь», где кто-то непонятный будет решать, что нам дозволено, а что нет. Пока больше вопросов, чем ответов. Если честно, и мы с вами это не до конца сейчас понимаем, да и сами разработчики этого «нового мира».

Обратите внимание на то, как развивается история с ИИ. Сперва огромный ажиотаж, а потом – открытое письмо, призывающее приостановить обучение систем мощнее, чем GPT-4, как минимум на полгода. Что случилось? Возникло серьезнейшее опасение, что системы ИИ с интеллектом, конкурирующим с человеческим, могут представлять большую опасность для общества. Не получится ли с цифровыми валютами тех же фокусов? Мы пока этого не знаем…

Отложить эксперимент по внедрению цифрового рубля — правильное решение. Пока не то, что широкие народные массы, но и экономисты не могут понять, что за зверь такой «цифровой рубль». Нужна информационная кампания с четкими и понятными ответами, как в газете «Гудок».

Сергей Алексашенко, экономист, заместитель министра финансов РФ и первый заместитель председателя правления ЦБ РФ в 1995–1998 гг. — в интервью на youtube-канале «ИВА Партнерс»:

— Цифровой рубль в интерпретация центрального банка России очень похож на то, как трактует цифровой юань Народный банк Китая: счета всех физических лиц и компаний попадают на компьютер ЦБ. А дальше вы знаете, что есть Росфинмониторинг, ФСБ, налоговая служба и другие интересанты, которые получают доступ к этой информации. Это вызовет и социальное недовольство, и усиление давления на политических оппонентов.

На мой взгляд, российское население и российские бизнесмены в этой ситуации будут уходить в расчеты наличными деньгами. Мы можем придумывать различные механизмы, типа предоплаченных дебетовых карточек, подарочных сертификатов и пр.

Если бы я работал в ЦБ РФ, я бы этим делом не занимался, потому что, по большому счету, это не нужно. То, куда мы движемся — переход на расчеты банковскими карточками, и есть цифровой рубль. Например, у меня в кошельке крайне мало бумажных денег.

Позиция Федеральной резервной системы США сводится примерно к следующему: мы не будем заниматься цифровым долларом — если мы это сделаем, ФРС вступит в конкуренцию с коммерческими банками. Расчеты между людьми расчеты между, компаниями, расчеты между людьми и компаниями — это рыночная сфера, это сфера конкурентных отношений. Вытеснять частный бизнес из конкурентных секторов — не дело ФРС. В России политика обратная: ЦБ создает национальную систему платежных карт, карту «Мир», систему быстрых переводов. Это означает, что он осознанно вытесняет частный бизнес и даже государственные банки (банковская система на 80% государственная) из конкурентного сектора экономики.

Михаил Хазин, экономист — в комментарии «Радио Sputnik»:

— Я ничего не имею против цифрового рубля, но некоторые люди считают, что он станет заменой рублю обычному, и с любого финансового потока они будут получать налоги. Этот фокус не пройдет. Возобновится бартер, появятся разные альтернативные платежные средства и ликвидируется большое количество легально работающих компаний.

Владислав Иноземцев, экономист, публицист — в интервью на youtube-канале «Живой гвоздь»:

— Когда ЦБ выдает кредиты Министерству финансов или покупает государственные ценные бумаги, по сути, он производит эмиссию. Он производит ее и тогда, когда покупает, на мой взгляд, не существующие активы Фонда национального благосостояния. ЦБ осуществляет эмиссию, ее объемы очевидные, и все более-менее поддается осмыслению.

Если ЦБ будет выпускать цифровой рубль, объемы обращения которого никому не известны, а банки будут проводить с ним операции только с разрешения ЦБ, это будет более бюрократизированная система. Мне кажется, создается дополнительный канал впрыска денег в экономику.

Я очень удивлюсь, если цифровой рубль не будет важнейшим элементом замаскированной эмиссии. В чем еще состоит суть этого явления, я, честно говоря, не до конца понимаю.

Ранее предполагалось, что в первую очередь «цифровыми» станут зарплаты бюджетников и пенсии. Сейчас в Госдуме обещают: переход на цифровой рубль будет добровольным. По мнению председателя комитета по финансовом рынку Анатолия Аксакова, молодежь начнет использовать его из интереса, а старшее поколение — «по мере введения», ведь оно настороженно относилось и к платежным картам, а некоторые до сих их не используют.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время перевод зарплат бюджетников в цифровые рубли не планируется, однако такая возможность должна быть изучена. Еще Россия сможет использовать цифровой рубль в международных торговых расчетах после отказа от евро и доллара.

Источники фото в тексте: личные страницы спикеров с соцсетях. Фото Владислава Иноземцева — Ельцин Центр.

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