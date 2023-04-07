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Россия вышла на второе место по майнингу криптовалют

Россия вышла на второе место по майнингу криптовалют
Автор фото: rebcenter-moscow. Иллюстрация: Pixabay.com

Статус криптовалют до сих пор не определен ни в России, ни в США. В РФ наряду с благоприятными условиями для майнинга хватает и рисков, в том числе внешнеполитических.

#КРИПТОВАЛЮТА#НОВОСТИ

В первом квартале 2023 г. Россия впервые стала второй в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге, — 1 ГВт, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на BitRiver. Первое место сохраняют за собой США, объем майнинговых мощностей которых в три-четыре раза выше. Прежде Россия была на третьей позиции, ее опережал Казахстан.

В десятку стран по майнингу криптовалют входят также страны Персидского залива (700 МВт), Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100–125 МВт), откатившийся на девятое место Казахстан (100 МВт) и Ирландия (90 МВт).

В прошлом году в Казахстане ограничили майнинговую деятельность из-за дефицита электроэнергии, как и ранее в Китае. В конце 2022 г. парламент Казахстана ввел лицензирование этого рода деятельности.

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Поскольку статус криптовалюты в США до сих пор не определен, внимание рынка приковано к действиям американского регулятора, говорит сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. Вместе с тем рост майнинговых мощностей в России вполне ожидаем с учетом недорогой электроэнергии и нежаркого климата. Но законопроект о регулировании майнинга, внесенный в Госдуму в прошлом ноябре, не прошел ни одного чтения. Растут для российских майнеров и внешнеполитические риски.

Автор: Андрей Пермяков
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