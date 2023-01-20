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Криптовалютная биржа Genesis объявила о банкротстве

Криптовалютная биржа Genesis объявила о банкротстве
Иллюстрация: cryptoglue.com

Genesis сотрудничала с FTX, предоставляя последней займы. Глава FTX Бэн​кман-Фрид был пойман на Багамских островах по запросу США. Ему грозит тюремное заключение на 115 лет по обвинению в растратах.

#БАНКРОТЫ#КРИПТОВАЛЮТА#НОВОСТИ

Криптовалютная биржа Genesis подала заявление о банкротстве, став последней компанией, потерпевшей крах после стремительного падения FTX, сообщает Bloomberg. Genesis сотрудничала с FTX, в том числе предоставляя последней займы. Материнская компания криптобиржи Digital Currency Group предпринимала попытки спасти Genesis, в частности пыталась привлечь инвесторов и сократила 30% персонала в ноябре. Но люди, пытавшиеся срочно вывести средства, разорили компанию. 

В ноябре биткоин рухнул на четверть. Как рассказывал DK.RU, падение биткоина связано с кризисом вокруг крупной криптобиржи FTX, её токена FTT и связанной инвесткомпании Alameda. Проблемы у биржи FTX начались после того, как глава конкурирующей платформы обвинил компанию в махинациях. Сначала в СМИ появилась информация о структуре резервов Alameda, которые, как оказалось, более чем на треть состояли из собственных токенов FTT, часть из которых ещё и была в залоге. Это сразу вызвало вопросы к финансовой стабильности компании, биржи и ликвидности таких резервов. Binance начала продавать токены, её примеру последовали многие другие площадки. Это спровоцировало масштабное падение токенов более чем на 90% и потащило за собой котировки остальных криптовалют.

В начале ноября 2022 г. FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэн​кман-Фрид подал в отставку, рассказывал DK.RU. Ведомство утверждало, что криптобиржа получила $1,8 млрд от инвесторов, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд Бэнкмана-Фрида. Он был задержан в декабре на Багамских островах по запросу Вашингтона. После того как бизнесмен согласился на выдачу в США, власти островного государства разрешили его экстрадицию. По данным телеканала CNN, если Бэнкмана-Фрида признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение на срок до 115 лет. 

Автор: Андрей Широков
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