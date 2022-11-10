Биткоин снова упал на 25%. Какие перспективы?

Криптобиржа FTX, вероятно, поглощена платформой Binance, а ее владелец разорен. На фоне сообщений о кризисе у FTX и Alameda инвесторы в страхе за сохранность активов начали распродавать крипту.

Биткоин рухнул на четверть. По словам сооснователя Encry Foundation Романа Некрасова, падение биткоина связано с кризисом вокруг крупной криптобиржи FTX, её токена FTT и связанной инвесткомпании Alameda. Проблемы у биржи FTX начались после того, как глава конкурирующей платформы обвинил компанию в махинациях, уточнил Некрасов:

Сначала в СМИ появилась информация о структуре резервов Alameda, которые, как оказалось, более чем на треть состояли из собственных токенов FTT, часть из которых ещё и была в залоге. Это сразу вызвало вопросы к финансовой стабильности компании, биржи и ликвидности таких резервов. Binance начала эти токены продавать, её примеру последовали многие другие площадки. Это спровоцировало масштабное падение токенов более чем на 90% и потащило за собой котировки остальных криптовалют.

На фоне сообщений о кризисе у FTX и Alameda инвесторы в страхе за сохранность активов начали распродавать крипту. По мнению основателя TTM Group Владислава Утушкина, по мере развития ситуации биткоин может упасть и до $10–15 тыс. Менее пессимистичен специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань, он считает что в ближайшие недели стоимость биткоина может продолжить снижение до $15 тыс., но уже в начале 2023 г. курс может подняться до $28–32 тыс.

Последний раз биткоин опускался ниже отметки в $18 тыс. в ноябре 2020 г. По данным портала Coinmarketcap, другие криптовалюты повторяют динамику биткоина с большей амплитудой — например, эфир (ETH) за неделю упал более чем на 20%, Solana — на 35%, а XRP — на 14%.

Ранее стало известно, что биржа FTX запросила помощи у Binance. Платформа-конкурент согласилась обеспечить финансирование — но при условии полного поглощения проблемной платформы. Подробные условия сделки не разглашаются, но вполне вероятно, сообщает Bloomberg, что состояние главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, оцениваемое в $15,6 млрд, перестанет существовать.

Осенью «Норникель» начал эмиссию криптоаналогов облигаций на платформе, принадлежащей Владимиру Потанину (он же является совладельцем компании-производителя никеля), рассказывал DK.RU. Пока это пилотный проект токена на долг на небольшую сумму.