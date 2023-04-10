Россиян стали в полтора раза чаще звать на работу в другие страны

Чаще всего граждан РФ зовут работать в Казахстан, много предложений из Турции, ОАЭ, Киргизии, Сербии. Но в прошлом году природа эмиграции изменилась, и не в лучшую сторону.

Количество приглашений на собеседование на позиции в других странах в I квартале 2023 г. выросло до почти 96 тыс., на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные HeadHunter. Россияне стали получать в разы больше приглашений на работу из компаний, расположенных в Индонезии, Сербии, Турции, ОАЭ, Мексике, Киргизии.

Компании могут быть и российскими, и иностранными, но чаще интерес к соискателям из РФ проявляют компании, работавшие в России, но сменившие юрисдикцию после ввода жестких санкций. Зачастую российские соискатели едут туда, где комфортнее условия для бизнеса и оформления виза и ВНЖ для иностранных работников. Но стали чаще звать на работу и из стран, которые ввели санкции: количество приглашений из США выросло в три раза.

Самыми массовыми направлениями для потенциального найма стали Казахстан и Белоруссия. В первом случае предложения о переезде получили 29,5 тыс. человек (рост на 67%), во втором — 20,5 тыс. человек (падение на 15%). По несколько тысяч человек ждут в Киргизии, Турции, ОАЭ, Грузии. В то же время из некоторых европейских стран приглашения на собеседования почти перестали поступать: Исландия, Норвегия, Великобритания, Словакия, Польша. Напротив, выросло количество приглашений на работу из Германии, Черногории, Эстонии, Кипра.

Читайте также на DK.RU: Что произошло с работой для белых воротничков и сколько платят топам — Алена Владимирская

В отличие от эмиграции до 2022 г. большинство людей уезжали не туда, куда хотели, а в ту страну, куда могли, указывает социолог Любовь Борусяк. И в безвизовых странах очень высока доля тех, кто до сих пор работает на Россию. По ее оценкам, сейчас в качестве временного пристанища «рассматривается весь мир». В то же время из тех, кто переезжает, почти ни у кого не было договоренностей об учебе или работе, за исключением IT-специалистов и тех, кто мог продолжать работать онлайн на российскую компанию.