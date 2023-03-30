Что произошло с работой для белых воротничков и сколько платят топам — Алена Владимирская

Люди стали значительно реже менять работу по собственному желанию. Аргумент простой: времена турбулентные, не хочу преумножать риски. Ведущий российский специалист по хантингу разбирает, правы ли они.

Основатель сервиса Facancy и «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская отмечает: многие предпочитают пережидать нестабильные времена на своих рабочих местах, даже при отсутствии карьерного роста и роста зарплаты. Кому стоит держаться за текущую работу, кому — не стоит?

— Меня часто спрашивают: что произошло с работой для белых воротничков в России за этот год? Кто-то спрашивает с надеждой, что все очень плохо. Кто-то — с надеждой сделать бравурный репортаж. Огорчаю и тех, и других: с работой для белых воротничков в России за этот год ничего не произошло.

О плохих ожиданиях

— Был испуг ожидания безработицы? Был, но не сбылся.

— Были сокращенные из международных компаний? Были. Но большинство уходили с нормальными деньгами и неспешно нашли работу в российских компаниях.

— Был массовый отъезд на объявлении мобилизации? Был. Но их места очень быстро заняли, чаще всего их же замы. А многие уже и вернулись, не найдя хорошей работы вне России.

О надеждах

— Была вера, что появятся новые интересные позиции за счет появления новых международных компаний? Была. Но пока ничего такого нет — компании не пришли или работают через посредников, а рабочие места не создают.

— Была вера, что появится много интересных позиций из-за импортозамещения? Была. Но импортозамещением занялись прикормленные крупные компании, где все хорошие позиции уже давно обещаны и распределены.

— Была вера в поднятие промышленности, в большие странообразующие проекты и в них — на ключевые интересные позиции? Была. Но пока их даже на бумаге не видно.

Единственное фундаментальное отличие: люди стали значительно реже менять работу по собственному желанию. Аргумент простой: времена турбулентные, не хочу преумножать риски. Посижу пока тут даже без роста и прибавки денег. Посмотрю, что будет. А потом, когда все успокоится, пойду менять работу. Поэтому искать суперпрофи компаниям стало много сложнее.

О зарплатах (топы и апп миддлы)

Я вижу сильнейшее расслоение зарплат. В России оно всегда было огромным, но сейчас еще больший перекос, и он все увеличивается.

В стране не уменьшается количество позиций с семизначными зарплатами. Банки, телеком, сырье, ИТ, ритейл. Иногда кажется, что количество таких позиций растет, но в целом по стране их полторы-две тысячи. Что ничтожно. 90% — в Москве.

На новые открывающиеся топ-позиции фикс сильно падает. Например, года три назад на эту же позицию искали на миллион, сейчас — на 650–700 тыс. руб. Такова пропорция со всеми зарплатам (фиксами) топов, стартующими от 350 тыс. руб. Лидеры падений — онлайн-образование, логистика, автомобили, медиа, непродуктовый ритейл, хорека, фарма. Зарплаты ниже 350 тыс. руб. падают несущественно.

Резко изменилось отношение к KPI и любой бонусной системе. Она перестала быть гарантированной и даже легкодостижимой. Большинство приходящих к нам на консалтинг говорят: мне вчинили такой KPI, что я понимаю, что бонусов не получу.

Очень много случаев, когда LTI-программы (долгосрочные планы поощрений) заморожены на год.

Зарплаты «апп миддлов» и «миддлов» по многим отраслям тоже падают. Не так критично: не на 30%, но на 10–15%. Не поверите, кроме перечисленных отраслей, в лидерах падения ИТ.

Когда я говорю о падении зарплат, имею в виду новые позиции. Фикс до окончания контракта пересмотреть без вашего согласия не могут. Это незаконно. А вот на аналогичную вновь открытую позицию уверенно ставят меньше.

При этом для дефицитных направлений вознаграждение топов и очень сильных «апп миддлов» сильно выросло и как раз перешло ту заветную цифру в семь нулей. Это кибербезопасность, «дата», топы промышленной инженерии и оборонки, высокоуровневые специалисты с успешным опытом работы в крупных компаниях по grow up (пер. с англ. — расти) и монетизации.

Рекомендации:

Постарайтесь не психовать и не выходить на открытый рынок, если вы не супер-топ из перечисленных категорий. Держитесь за текущую работу — вероятнее всего, следующая зарплата будет меньше текущей. Не рассчитывайте в этом году на бонусы. Если получите, будет дополнительная радость, но шансов немного. Если вы специалист из дефицитных категорий и недоплачены, смело идите торговаться за зарплату в свою компанию. Если не дают, смотрите на внешний рынок. Там за вас, если вы действительно такой, столько платят.

Текст подготовлен на основе постов Алены Владимирской в ВК.

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