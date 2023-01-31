«Работа в российской компании — это погружение в бурный поток с крокодилами. Это драйв!»

Чем хороши и чем плохи российские компании с точки зрения работы и карьеры, как проходить собеседования и торговаться о зарплате, чего не стоит делать на испытательном сроке — на DK.RU.

В 2022 году большинство международных фирм ушли из России, либо значительно сократили свое присутствие. Перед людьми, строившими в них карьеру, встал вопрос: как работать и расти в российских компаниях?

Основатель сервиса Facancy и «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская обсудила с экспертами достоинства и недостатки отечественных работодателей, к чему готовиться во время испытательного срока, и на что не стоит рассчитывать.

Участники дискуссии:

Виктор Саксон, работал на руководящих позициях в Rambler&Co, Sanoma Independent Media, «Ведомостях».

Иван Пластун, директор по продвижению цифровых решений в «Крок».

Дмитрий Ирешев, руководитель проектного офиса СберМаркет.

Минусы российских компаний

Отсутствие онбординга

Онбординг — процесс адаптации нового сотрудника к среде и культуре компании, помогающий быстрее разобраться в работе и влиться в команду.

Виктор Саксон: возможно вас шокирует, что в большинстве российских компаний процедура онбординга — условная вещь. В лучшем случае вам дадут страничку с перечнем того, что вы должны делать. За вами не закрепят человека, который проведет вас по кабинетам, и вы не узнаете с первых дней, с кем и по какому вопрос должны коммуницировать. Вы будете в шоке от того, что любой договор с партнером, его согласование на разных уровнях — только ваша головная боль. И так буквально по каждому вопросу.

Минимум времени на адаптацию и «раскачку»

Алена Владимирская: никто не даст на «раскачку» не то, что полгода, но и трех месяцев. За первыми результатами придут недели через две-три. Частая история: человек три месяца адаптируется, думая, что это всех устраивает, а потом не проходит испытательный срок с вердиктом «лентяй».

Российские компании не системны, в них не выстроены процессы, а оценка зависит от личных отношений

Виктор Саксон: зачастую это так, но, если вы настроены работать на личный результат, не так страшно. Работа в западной компании во многом «обложена» процессами. Если вы не процессный человек, для которого важно соблюдение правил, установок, последовательности действий, то, возможно, вы не заметите разницы.

Иван Пластун: если нацелен на результат, сейчас открыто «окно возможностей». Российские компании штормит, они пытаются переориентироваться, поэтому ценятся люди, которым не надо рассказывать, где взять инструмент и как забить гвоздь. Нужны сотрудники, которые приходят с предложениями. Сейчас у таких людей есть прекрасная возможность для роста.

Реальность расходится с договоренностями

Реальные KPI и функционал могут абсолютно отличаться от того, что написано в оффере и проговаривалось при найме. Поэтому первая и самая важная задача — выяснить, зачем реально вас наняли, кто интересант этого найма и историю проекта, на который вас взяли.

Алена Владимирская: большая часть российского бизнеса, особенно средний и малый сегмент, любит обманывать в денежной части. Закрепляйте все письменно, в том числе структуру и график выплат KPI. Внимательно проверьте трудовой договор.

Больше хейта и абьюза

В российской компании не стоит рассчитывать на такую формальную доброжелательность, как в международной компании.

Плюсы российских компаний

Центр принятия решений находится рядом

Поэтому вы можете защитить свою идею или пробить свое решение за десять минут в течение двух-трех суток с момента ее зарождения.

Дмитрий Ирешев: я работал с иностранными компаниями, у них большой цикл согласований. В российских компаниях скорость принятия решений в разы выше.

Виктор Саксон: некоторые рабочие вопросы можно решить неформальным образом. Такова особенность культуры, в ней многое строится на личных договоренностях. В российской компании ты можешь работать на свой личный результат, добиться его не в составе команды и предъявить.

Зачастую в российских компаниях менеджмент и акционеры — это одни и те же люди или близкие люди. Ты говоришь: за счет этого решения я смогу увеличить показатели в три раза. И слышишь в ответ: хорошо, расти. А в западной компании скажут: ни в коем случае, в этом году мы должны вырасти на 5%. Вырастем в три раза — и на следующий год утвердят утроенное KPI.

Толерантность к риску, значит, к новым идеям

Дмитрий Ирешев: насколько компания рисковая, насколько легко в ней пробовать новые инициативы. Российские компании к ним открыты, несмотря на риск нарваться на штраф, потерять деньги. Под это закладывается финансирование. В иностранных компаниях я подобного не видел.

Виктор Саксон: работая в российской компании, ты не плывешь по тихой реке, а находишься в бурном потоке с крокодилами. Это драйв, который заводит.

Скорость карьерного роста

Алена Владимирская: можно прийти в компанию простым продажником и через полгода стать коммерческим директором. Экспертная карьера тоже строится проще — выше вероятность поменять направление деятельности, не выходя за пределы компании: из маркетинга — в продукты, из инженеров — в финансисты.

Возможность стать предпринимателем, не выходя из найма

То есть, не принимая на себя риски предпринимательства. Российские компании часто выделяют новые направления в отдельный бизнес и ставят директорами менеджеров, их инициировавших. Причем, не формальными директорами, а со всеми полномочиями.

Как проходить собеседования и торговаться о зарплате

Алена Владимирская: процесс торга за зарплату в российских и международных компаниях разный. В международной компании соискателя на старте информируют, какой будет его зарплата сейчас, какой — через полгода и какой через год. В российской компании, особенно в среднем и малом бизнесе, на подобное не стоит рассчитывать.

Считается, что на старте необходимо выторговывать максимально высокую зарплату, поскольку плановых индексаций, скорее всего, не будет. Вам вообще годами могут ничего не повышать.

Виктор Саксон: нельзя приходить на собеседование с одними «хотелками», не имея оформленной переговорной позиции. Во-первых, надо определить, какова твоя рыночная стоимость как специалиста, и сколько компания готова тебе платить. Во-вторых, надо понять, что ты можешь дать компании. Потому что она нанимает человека, чтобы заработать или сэкономить, а не чтобы закрыть брешь в штатном расписании.

Дмитрий Ирешев: я рекомендую просто обозначить устраивающую вас сумму, но оставить «окно возможностей»: «мне было бы интересно у вас поработать, я готов договариваться».

Иван Пластун: прокачайте сторителлинг. Многие соискатели на собеседованиях уходят в абстракции. В то время как нужен классный рассказ с парой шуток, кейсами и метриками: какая задача стояла, в чем заключалась ее сложность, чего вы добились. Изучите компанию! Если приведете интересный факт о бизнесе, скорее всего, это повлияет на предложение о зарплате.

Не стоит идти на собеседование с мыслью: я крутой профессионал, мне сразу предложат большую зарплату. Правильнее настроить себя так: я крутой профессионал, который может круто о себе рассказать. Инвестируйте в собеседования!

Как выбрать компанию

Иван Пластун: в некоторых компаниях важны только деньги. Возможно, не всем соискателям это близко. На собеседовании я бы уточнил, по каким критериям, помимо финансовых, компания оценивает себя, то есть, какова ее культура. Еще я попросил бы привести пример конкретного человека, который за последние три года сделал большую карьеру. Если HR смутится, значит, там не особо развивают таланты. Возможно, в компании даже процветает кумовство, и человеку со стороны будет сложно пробиться.

Виктор Саксон: я изучил бы компанию при помощи «сарафанного радио». Еще задал бы HR-специалисту неформальные вопросы, например, часто ли гендиректор бывает в офисе. Визит в офис поможет составить представление о корпоративной культуре. Если вы видите грустных разрозненных людей, это одно. Если, проходя мимо кухни, слышите радостный смех, совершенно другое. В офисе вы сразу поймете, не токсична ли атмосфера. Возможно, вас проведут по кабинетам руководителей.

У меня был кейс: в кабинете директора (милейшей девушки, занимавшейся ивентами) висел портрет Сталина и стоял террариум с огромными игуанами. Я не пошел туда работать.

Как действовать, придя в компанию

Подготовьте карту людей, влияющих на вас и оценивающих вашу деятельность

Алена Владимирская: прежде чем бежать и что-то делать, попробуйте определить круг людей, которые влияют на вас, их силу и зону интересов. Это не только ваш босс. Например, для продажника это юрист, выверяющий договоры. От отношений с ним зависит скорость прохождения договоров, а, значит, и результативность вашей деятельности.

Иван Пластун: рекомендую нарисовать карту взаимодействия, карту ЛПР (лиц, принимающих решения), понять их вес. Раньше перед выступлением на совете директоров я рисовал табличку, в которой отмечал, кто в чем заинтересован, кто чего боится и пр.

Виктор Саксон: схватив задачу и ринувшись ее решать, можно попасть в чью-то зону интересов и спровоцировать конфликт. Я рекомендую сначала осмотреться на новом месте. Важно помнить, что реальная субординация может быть не такой, как следует из должностей и функционала. На первом этапе важно понять, как сходятся интересы, и кто с кем дружит. Бывает, работаешь-работаешь и ничего не получается просто потому, что ты не узнал, как правильно войти в компанию.

Выстройте неформальное общение

Алена Владимирская: разговоры (желательно очень неформальные) помогут понять три важнейшие вещи: долгосрочную реальную цель, краткосрочную цель испытательного срока, кто вам будет помогать и мешать.

Не лезьте со своими идеями во время испытательного срока

Особенно если они выходят за периметр вашей ответственности. Желающих всех научить и все переделать выносят первыми. Потому что они активно мешают чужим интересам. Сосредоточьтесь на исполнении своей краткосрочной цели.

Не беритесь за «гробовые» задачи

Виктор Саксон: зарыться в задаче на полгода — не лучший путь. На старте важно взять задачу, которая позволит максимально раскрыться. Вы должны быстро получить ошеломляющий результат и постараться преподнести его как «вау». Внутренний пиар важен. Необходимо «продавать» свои результаты.

Помните, что в российском бизнесе все держится на «личке»

Как у вас сложатся отношения с нужными людьми, так и пойдет карьера.

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Текст подготовлен на основе онлайн-дискуссии на тему «Карьера в российских компаниях?», организованной Аленой Владимирской.