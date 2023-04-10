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В России один за другим отменяют парады на 9 мая

В России один за другим отменяют парады на 9 мая
Иллюстрация: kursk.bezformata.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене военного парада, чтобы не провоцировать противника большим скоплением военной техники. К нему присоединяются другие регионы.

#НОВОСТИ

В Курске не будут проводить парад на 9 мая, сообщил губернатор Роман Старовойт на еженедельной планерке. Граничащие с Украиной территории Курской, Белгородской и Брянской областей регулярно подвергаются обстрелам. Это связано с позицией оперштаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры:

Учитывая это решение, мы решили, что 9 мая военный парад проводиться не будет. Что касается акции «Бессмертный полк», чуть позже мы дополнительно сообщим, в каком формате и где он будет проходить. 

Напомним, годом ранее в Курске парад состоялся, в нем участвовали войска курского гарнизона, силовых структур, кадетов и юнармейцев, всего более 1000 человек. На прошлой неделе парад также отменили в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием «провоцировать противника». «Парада не будет, для того чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».

Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам: 1 апреля на крышу дома культуры в селе Дроновка Курской области с беспилотника сбросили взрывное устройство. 2 апреля в Суджанском районе Курской области в селе Николаево-Дарьино семь человек были ранены при минометном обстреле. 5 апреля несколько сел после обстрела осталось без электричества. В Москве парад Победы 9 мая состоится по плану, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

За год, прошедший с начала специальной военной операции России в Украине, апокалиптические прогнозы падения российской экономики не сбылись: по данным Росстата, ВВП упал всего на 2,5%. Катастрофы не должно произойти и в 2023-м: еще не все заначки растрачены, говорит регионовед Наталья Зубаревич. Однако уже в 2024 г. ситуация может стать гораздо сложнее. Что будет делать правительство, чтобы покрывать растущий дефицит бюджета и как экономика будет справляться с новыми вызовами, читайте на DK.RU. 

Автор: Андрей Широков
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