В России один за другим отменяют парады на 9 мая

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене военного парада, чтобы не провоцировать противника большим скоплением военной техники. К нему присоединяются другие регионы.

В Курске не будут проводить парад на 9 мая, сообщил губернатор Роман Старовойт на еженедельной планерке. Граничащие с Украиной территории Курской, Белгородской и Брянской областей регулярно подвергаются обстрелам. Это связано с позицией оперштаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры:

Учитывая это решение, мы решили, что 9 мая военный парад проводиться не будет. Что касается акции «Бессмертный полк», чуть позже мы дополнительно сообщим, в каком формате и где он будет проходить.

Напомним, годом ранее в Курске парад состоялся, в нем участвовали войска курского гарнизона, силовых структур, кадетов и юнармейцев, всего более 1000 человек. На прошлой неделе парад также отменили в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием «провоцировать противника». «Парада не будет, для того чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».

Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам: 1 апреля на крышу дома культуры в селе Дроновка Курской области с беспилотника сбросили взрывное устройство. 2 апреля в Суджанском районе Курской области в селе Николаево-Дарьино семь человек были ранены при минометном обстреле. 5 апреля несколько сел после обстрела осталось без электричества. В Москве парад Победы 9 мая состоится по плану, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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