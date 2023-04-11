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Электронные повестки, запрет на выезд и сделки с жильем: как оцифруют воинский учет

Электронные повестки, запрет на выезд и сделки с жильем: как оцифруют воинский учет
Иллюстрация: Пресс-служба Госдумы

Если человек не явится по повестке в комиссариат, ему запретят выезд и предупредят о других ограничительных мерах. Электронные повестки будут присылать и через «Госуслуги».

#МОБИЛИЗАЦИЯ#АРМИЯ#НОВОСТИ

Госдума на заседании сегодня, 11 апреля, рассмотрит поправки о цифровизации воинского учета, согласно которым повестки военнообязанным будут вручать в электронной форме, пишет «Интерфакс», ссылаясь на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. По его словам, формирование Единого реестра воинского учета будет происходить в автоматизированном режиме.

Электронными повестками предлагается дублировать направление традиционных повесток: получить их можно через личный кабинет на «Госуслугах» либо в многофункциональных центрах, говорит Картаполов. Оповещать о призыве на военную службу можно будет и заказными письмами. Сохранятся и традиционные способы оповещения через бумажные повестки и работодателя.

По словам Картаполова, «эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможность ошибок и необходимость вообще общения военнообязанного с комиссариатом». Он рассказал и об обеспечительных мерах для тех, кто уклоняется. 

Так, если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры. Если он не явится снова, то через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, займы и так далее, — отметил глава комитета.

Военнообязанный сможет обжаловать эти решения дистанционно в течение пяти дней.

Автор: Андрей Пермяков
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