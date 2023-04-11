Количество работающей молодежи в России сократилось более чем на 1,3 млн человек

Доля возрастных трудящихся в России становится все выше: этому способствуют прежде всего демографические факторы, но также и эмиграция с мобилизацией.

За 2022 г. количество работающих россиян в возрасте до 35 лет сократилось на 1,33 млн человек, пишет РБК со ссылкой на исследование компании FinExpertiza, основанное на данных Росстата. Выше сокращение было только в пандемийном 2020 г. — 1,34 млн человек. По состоянию на декабрь 2022 г. количество молодых трудящихся составило 21,5 млн человек — 29,8% от всех занятых, что минимум за период с 2006 г.

Число работников в возрасте от 25 до 29 лет, обладающих высокой трудовой мобильностью, сократилось на 724 тыс., до 7,2 млн человек. Категория специалистов в возрасте 30-34 лет сократилась на 524 тыс., до 10,7 млн человек. Начинающих специалистов в возрасте 20-24 лет стало меньше на 87 тыс. — 3,2 млн человек.

Напротив, в более возрастных когортах количество занятых выросло. Так, работающих в возрасте 60-69 лет стало больше на 336 тыс. — их 4,9 млн человек. На 202 тыс. человек, до 7,9 млн, выросло число трудящихся в возрасте 50-54 лет, на 212 тыс., до 10,9 млн человек — количество занятых в возрасте 35-39 лет. Всего количество работающих в России за год снизилось на 370 тыс., до 72,1 млн человек — без учета результата Всероссийской переписи населения 2021 г.

Количество работников в России снижается прежде всего в силу демографических факторов, говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова:

Численность молодых работников непрерывно сокращается с начала 2010-х гг., когда возрастной порог в 30 лет начали переступать родившиеся в 1980-е, а на рынок труда стали приходить представители немногочисленного поколения 1990-х. За последние десять лет количество работников до 30 лет уменьшилось на 5,9 млн человек, или на 35,6%.

Доля молодых специалистов упала и за счет миграции и частичной мобилизации: ранее демограф Игорь Ефремов оценивал численность уехавших за рубеж россиян в прошлом году в 500 тыс. человек, еще более 300 тыс. человек поступили на военную службу.

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