Президент ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию и нарастить госдолг

«Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть». Глава второго крупнейшего банка высказался за новую приватизацию и наращивание госдолга для роста экономики.

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию, а также смелее использовать для целей развития финансовые резервы и госдолг, чтобы «обеспечить новую модель роста, опирающегося на внутренние ресурсы». Такое мнение он изложил в колонке на РБК.

Для «новой модели роста» Костин предложил строить транспортную инфраструктуру на Восток и Юг, перезапустить промышленность «на базе активного внедрения инновационных решений и импортозамещения высоких технологий», а также укрепления обороноспособности.

По словам Костина, передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность.

Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть. Об этом свидетельствуют и массовое возвращение активов из зарубежных юрисдикций, и огромный интерес российского частного капитала к приобретению западных компаний, покидающих (как правило, не по собственной воле) наш рынок, — пишет он.

Вместе с тем, по словам банкира, после 2014 г. приватизация была фактически остановлена, а частный бизнес в России серьезно сдал свои позиции. Но возобновление приватизации позволит привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, а также даст импульс, чтобы справиться с «узкими местами», где важны готовность «брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения». Кроме того, она обеспечит конкуренцию, а значит, и качество товаров и услуг.

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Костин предложил также нарастить госдолг с текущих уровней (около 17% ВВП), что позволит привлечь порядка 70 трлн руб. без существенных рисков для финансовой стабильности — проблемным считается уровень выше 60% ВВП. «Такие средства привлечь возможно в том числе за счет более активного участия крупнейших банков в размещении облигаций федерального займа», — указывает он.

В качестве еще одного источника денег для экономики банкир назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния.