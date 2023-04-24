«Многие гости отмечают: изюминка Екатеринбурга — атмосфера, в которой хочется жить»

«Городу-донору надо обрести больше самостоятельности в решении задач стратегического развития». Сергей Мазуркевич, Анатолий Лебедев — о том, за что они любят Екатеринбург и как изменить его к лучшему.

За последние 30 лет столица Среднего Урала заметно изменилась, без сомнения, в лучшую сторону. DK.RU подготовил специальный проект к 300-летию Екатеринбурга. Его героями стали люди, причастные к преображению города: те, кто формировал его среду и бизнес-климат. Известные бизнесмены рассказали, что значит для них Екатеринбург, как он изменился за последние десятилетия, и почему они остаются здесь, даже если где-то в другом месте им предлагают невероятные перспективы.

Сергей Мазуркевич, генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга, член президиума правления Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

— Урал веками формировался и созревал как центр промышленной и деловой активности. Он продолжает расти в заданном историей направлении. Моя же история, связанная с Екатеринбургом, началась 33 года назад, когда я переехал в этот замечательный город. Уральская земля пропитана духом промышленности, но, несмотря на это, здесь успешно развиваются и другие сферы экономики и общественной жизни.

За последние несколько десятилетий развитие Екатеринбурга существенно ускорилось. Но, несмотря на это, город сохраняет свой особенный облик. Многие гости Уральской столицы отмечают, что здесь такая атмосфера, в которой хочется жить. Обычно об этом не говорят, когда речь идет о промышленных городах. А здесь — наоборот. И в этом изюминка Екатеринбурга — он объединил в себе комфортную инфраструктуру для жизни и огромный промышленный потенциал. Повторюсь — это мнение наших гостей, и я с ним согласен.

Екатеринбург очень серьезно расширился территориально. Когда-то по соотношению территории и численности населения он был едва ли не самым компактным и чуть было не попал по этому показателю в книгу рекордов. На сегодняшний день он продолжает расти. Грамотная политика строительства и развития микрорайонов обращает на себя внимание.

Улучшаются условия жизни в городах-спутниках. Если раньше это были труднодоступные, часто неблагоустроенные окраины, то теперь там появляются целые районы, полностью укомплектованные нужной и комфортной для жизни инфраструктурой.

Качество жизни в Екатеринбурге за счет этого заметно повысилось. И главным индикатором этого является прирост населения. За последние 10 лет оно выросло на 500 тыс. человек. Это доказательство того, что город привлекателен для жизни, работы, развития и создания семьи. Здесь можно построить успешную карьеру и получить хорошее образование. В наших вузах прошли обучение студенты более чем из 100 стран мира.

У любого города есть задачи, решение которых определяет возможности для дальнейшего развития. Екатеринбург во многих сферах имеет далеко идущие планы. Одним из наиболее приоритетных направлений, на мой взгляд, является развитие профессионального образования, позволяющего учащимся осваивать рабочие профессии.

В регионе появляются новые производства, этому способствует и текущая экономическая ситуация. Каждое предприятие пытается решить вопросы поиска и развития профессиональных кадров самостоятельно. Но дефицит остается во многих отраслях. Решение этого вопроса – системная задача, в которой не обойтись без целевого государственного участия.

Чем больше грамотных специалистов, тем быстрее будут развиваться все предприятия и отрасли экономики. Такое развитие, несомненно, будет стимулировать и социальную сферу. Я думаю, что с акцентом на подготовку кадров все остальные вопросы будут решаться по мере закрытия дефицитных позиций.

«Городу-донору нужно обрести больше самостоятельности»

Анатолий Лебедев, создатель первой интернет-компании Екатеринбурга «УралРелком»:

— Я приехал в Свердловск в 1968 г. поступать в университет на матмех. И живу здесь до сих пор. Университет и КБ «Новатор» сформировали меня процентов на 70, остальные 30% — это моя мама и я сам. Так что влияние лучших центров мысли и технологий города невозможно переоценить. В перестройку как продукт конверсии в 1991 г. в город пришел интернет. После этого город стал Екатеринбургом.

За последние десятилетия город заматерел. Ресурсы для бизнеса, которые раньше были под задницей монополистов, все больше стали появляться в свободном доступе. Стиль управления воспринял западные практики.

Компактный город с хорошим аэропортом, лесными массивами и озерами вокруг, институтами, театрами, школами, людьми, которые в первую очередь нацелены на производительный труд, имеет много преимуществ перед столицами и малыми городами. Город объективно должен был взлететь выше во всех рейтингах страны, но внешние обстоятельства не дают ему этого сделать.

Сегодня, на мой взгляд, городу-донору, который никогда в своей истории не сидел на дотациях, надо обрести больше самостоятельности в решении задач стратегического развития.

Это касается и метро, и театров, и университета, и поддержки своих поэтов, писателей и музыкантов. Всего, что создает животворное ощущение своеобразного творческого хорошего города. И личная просьба: вернуться к Уральскому госуниверситету и УПИ. Это совершенно разные планеты и каждая из них самодостаточна и необходима. Город пережил много необдуманных слияний и поглощений, от которых он становился только бедней.

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