Работы по реконструкции гостиницы «Исеть» должны сдвинуться с мертвой точки

Совместное предприятие свердловских властей и компании «Деловой дом на Архиерейской» должно появиться к осени 2023 г., вскоре после чего памятник конструктивизма начнут приводить в порядок.

В Екатеринбурге в 2023 г. начнутся работы по реконструкции гостиницы «Исеть».

В этом году мы планируем в уставной капитал юридического лица внести два объекта и наконец-то приступить к реконструкции гостиницы «Исеть». Усадьба «А. Печенкина и К» также будет участвовать в уставном капитале нового юридического лица, — рассказал заместитель губернатора Свердловской области, региональный министр по управлению государственным имуществом (МУГИСО) Алексей Кузнецов.

Совместное предприятие свердловских властей и компании «Деловой дом на Архиерейской» должно появиться осенью 2023 г. Реконструкция гостиницы, признанной памятником конструктивизма, напомним, должна завершиться к 2028 г.

После получения необходимого пакета документов будет начата реконструкция. Я думаю, что мы и жители города в стороне от реконструкции данного объекта не останемся, — добавил министр.

Обновляют сейчас и екатеринбургский цирк, это его первая с момента основания реконструкция, работы должны быть завершены к 2025 г. Как сообщал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, на работы будет потрачено 2,2–2,6 млрд руб.

Внешне здание Екатеринбургского цирка практически не изменится. В ходе работ будут усилены конструкции, заменены инженерные системы, переоборудовано помещение для содержания морских животных. В здании появится бассейн объемом 40 куб. м и кафе, а прилегающая к нему территория будет благоустроена. Работы проведет московская компания «Равелин» — подрядчик Министерства культуры РФ.

Напомним, ранее DK.RU писал, что совсем скоро в городе может появиться новый мост через Исеть.