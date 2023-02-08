Мост через Исеть, небоскреб рядом с «Высоцким» и др. Чем удивят девелоперы в 2023 г.?

Застройщики Екатеринбурга замахнулись на амбициозные проекты: один возведет мост через Исеть, другой — новый небоскреб. Тем временем Москва дает Уралу миллиарды на госстройки, а квартиры — дорожают.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Москва добавила Уралу миллиарды на госстройки

Свердловская область получит дополнительные средства из федеральной казны. Благодаря привлечению допфинансирования бюджет строительной государственной программы на 2023 г. вырос до 27,3 млрд руб. Заявлено, что деньги направят на строительство: семи школ в регионе, восьми детских поликлиник, детских садов, в том числе в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга.

Также средства пойдут на возведение дома культуры в селе Башкарка, центра культурного развития в Каменске-Уральском и центра культуры и искусств в Верхней Туре. Плюс на завершение текущих проектов: объектов Международного фестиваля университетского спорта — Дворца дзюдо, Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге, трех общежитий, водоотводного канала, общественного и медицинского центров, тренировочного поля для регби и улично-дорожной сети в Новокольцовском районе, Дворца водных видов спорта в Первоуральске; поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга; центра бокса в Каменске-Уральском, плавательного бассейна в поселке Цементный, спортивного ядра стадиона «Олимп» в Верхотурье и центра бокса в Краснотурьинске.

Отметим, что ранее губернатор Евгений Куйвашев утвердил список из 11 объектов для передачи в концессию. В него вошли школы, медицинские учреждения и постройки для горнолыжного курорта «Гора Белая».

Правительство упростило правила получения ИТ-ипотеки

Правительство смягчит условия льготной ипотеки сотрудниками ИТ-компаний: такие кредиты станут выдавать работникам в возрасте 18-50 лет, а требования к зарплате снизятся. Получить займы по программе смогут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний.

Совместно с Минцифры была проведена работа по упрощению правил оформления IT-ипотеки. Теперь получить ее могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. Таких организаций в стране около 20 тысяч. Их перечень размещен на портале Госуслуг, — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее по требованиям программы проходили примерно 12 тыс. компаний. Минимальный уровень зарплаты для оформления кредита остался на уровне 150 тыс. руб. в Москве, 120 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 70 тыс. руб. в остальных случаях. Причем будет учитываться доход не только на основном месте работы, но и по совместительству.

После получения кредита сотрудник должен будет проработать в аккредитованной ИТ-компании не менее пяти лет, тогда как ранее — весь срок ипотеки. В случае увольнения льготная ставка сохранится в течение шести месяцев, а не трех. Ставка остается на уровне 5% годовых и может быть снижена за счет банковских и региональных программ. Предполагается, что по итогам трех лет работы программы ею воспользуются 50 тыс. специалистов, которым выдадут суммарно примерно 240 млрд руб.

Торговый центр с арендаторами продают по заоблачной цене

Мебельный центр Astroom (Цвиллинга, 1) выставлен на продажу. Объект оценен в 1,9 млрд руб. (почти 129 тыс. руб. за кв. м). Здание состоит из двух галерей, соединенных проходными зонами. Галерея «A» десятиэтажная, галерея «B» семиэтажная. Общая торговая площадь составляет 13 312,6 кв. м. Под зданием находится паркинг в 2906 кв. м. Более 99% площадей сданы в аренду. Помимо бутиков в мебельном центре есть кафе, лаунж-зона, панорамный зал и конференц-залы. В настоящий момент Astroom — самый дорогой из коммерческих объектов, выставленных на продажу в Екатеринбурге.

Ранее DK.RU сообщил о продаже ТРЦ «Алатырь». Его общая площадь — 73,4 тыс. кв. м. В состав лота входят нежилые помещения, а также право аренды земельного участка площадью в 12,6 тыс. кв. м. Стоимость объекта — 1,75 млрд руб.

Любопытно, что недавно эксперты «Циан» назвали самые дорогостоящие квартиры, выставленные на продажу в жилых комплексах уральского мегаполиса. Самая высокая цена — 59,35 млн руб., самая маленькая — 30,9 млн руб.

Уральский строительный гигант возведет мост через Исеть

Компания «Атомстройкомплекс» построит пешеходный мост через реку Исеть на Уктусе и благоустроит участок улицы Водоемная. Контракт с муниципалитетом уже заключен, новый инфраструктурный объект появится недалеко от ЖК «Просторы», сообщили в АТОМе.

Известно, что работы по проекту разбиты на три этапа. Контрактом предусмотрена реализация первого этапа работ — строительство съезда с Кольцовского тракта на улицу Водоемную, участка улицы Водоемной от съезда до нового пешеходного моста через реку, самого моста, а также выполнение части работ по строительству очистных сооружений, благоустройство территории — озеленение, установка малых архитектурных форм, организация освещения улицы, — рассказал представитель «Атомстройкомплекс».

Напомним также, что в Екатеринбурге ждет реконструкции историческая часть ВИЗа. По утвержденному проекту преображению подвергнется 1,5 км улицы Кирова. Здесь оборудуют велодорожки и проложат километр трамвайного полотна. Изменится кольцевое движение трамваев, разворот перенесут в другое место, также дислокацию поменяют места остановок. Предполагается строительство диспетчерской. Общая площадь территории, которая попала под реконструкцию, — 19,23 Га, сообщает администрация Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге выросли цены на новые квартиры и загородку

Средняя цена квадратного метра на квартиры в новостройках Екатеринбурга с января по декабрь 2022 г. выросла с 98,5 тыс. до 118,7 тыс. руб., то есть на 19%. Средняя стоимость квартиры увеличилась с 4,58 до 5,6 млн руб., сообщает 66.RU. Причем стоимость квадратного метра росла постепенно в течение всего года, лишь немного просев в сентябре.

Сильнее всего за год выросли в цене многокомнатные квартиры и студии. Цена квадратного метра в квартирах с четырьмя комнатами и более увеличилась на 22%, до 137 тыс. руб., цена «квадрата» в студиях стала выше на 20%, или на 132,2 тыс. руб. «Двушки», «однушки» и «трешки» подорожали на 13, 14 и 15% соответственно.

Больше всего выросли в цене квартиры класса «премиум» и «бизнес». У первых цена квадратного метра достигла 245,5 тыс. руб., то есть рост составил 26,5%, у вторых — до 176,2 тыс. руб., плюс 20,4%. Меньше всего подорожал «комфорт» — на 12%, или до 118,8 тыс. руб.

В Екатеринбурге также растет спрос на загородную недвижимость, соответственно, растут цены на коттеджи. По данным «Авито Недвижимость», средняя стоимость таких объектов в Екатеринбурге — 4,85 млн руб. Рост на загородную недвижимость составил 22,8% за год.

Напомним, что по состоянию на 9 января средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Екатеринбурге составляла 103,3 тыс. руб. По сравнению с июлем 2022 г. квадратный метр вторички подорожал почти на 9 тыс. руб., а по сравнению с началом 2021-го — на 24 тыс. руб. Несмотря на то, что цена метра растет, многие ожидают, что она все-таки начнет снижаться. Это показали результаты исследования ожиданий аудитории канала «REBURG».

Наконец-то. В Екатеринбурге откроют четырехзвездочный отель-долгострой

На ул. Бебеля в Екатеринбурге готовят к открытию «Екатеринбург Конгресс Отель», который рассчитывали сдать еще в 2015 г. Операционным управлением объекта займется IFK Hotel Management, которая вела техническое сопровождение строительства гостиницы.

Как сообщается на сайте компании, в новом отеле планируют оборудовать 210 номеров. Помимо них будет работать ресторан, два раза и конференц-центр, площадью 1,2 тыс. кв. м. По словам представителя собственника объекта Александра Колесникова, гостиницу запустят летом текущего года.

Ранее DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге планируют построить гостиничный комплекс «Радиус-2» в районе ул. Малышева – 8 Марта – Радищева – Вайнера. Инвестировать и строить его будет ООО «АЛМИ», учредители компании — предприниматель Александр Трунтаев и хоккеист Павел Дацюк. Также гостиницу в Екатеринбурге планирует открыть семья автогонщика Сергея Карякина. Она разместится недалеко от Шарташского рынка, на ул. Куйбышева.

В городе залили фундамент школы, на которую скинулись бизнес и власть

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга идет строительство нового здания школы №41 на месте ранее снесенного аварийного. Уже выполнено устройство фундамента, идет заливка монолитных конструкций первого этажа. Строительством школы занимается один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга компания «Атомстройкомплекс». Этот же игрок будет отвечать за содержание здания и всех инженерных систем первые семь лет — таковы условия трехстороннего концессионного соглашения, согласно которому реализуется проект.

Напомним, школа №41 стала первой в Екатеринбурге, которую возводят в рамках государственно-частного партнерства. Застройщик ведет строительство на кредитные средства банка и обязуется управлять зданием, пока затраты не будут возмещены из бюджета.

Преимущество такого подхода в том, что строительством и управлением объекта будет заниматься одна компания, а значит, она будет обладать всей информацией о специфике примененных в проекте инженерных решений и сможет реализовать их работу на высоком уровне и в полном объеме, — считает Валерий Ананьев, глава компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ. — Но самое главное, благодаря ГЧП мы получаем возможность строить сегодня по сегодняшним ценам, а возвращать их бюджет будет позже, когда стоимость аналогичного проекта будет выше. Таким образом, объединяя усилия, мы способны ускорить появление нужной горожанам инфраструктуры.

Первая очередь школы №41 представляет собой здание, состоящее из нескольких блоков, этажностью до четырех этажей и площадью более 20 тыс. кв. метров. Оно рассчитано на 925 учеников и оснащено по самым современным стандартам. В школе появится трансформируемый актовый зал с амфитеатром, четыре спортивных зала, большая спортивная площадка на улице – с мини-футбольным полем, кортом, баскетбольной площадкой.

Добавим, что на прошлой неделе представители власти во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым оценили ход работ на двух площадках по строительству знаковых инфраструктурных объектов. Речь о Губернаторском лицее в микрорайоне Солнечный и Дворце водных видов спорта. Строительные работы на обеих площадках ведет компания «Атомстройкомплекс», объекты находятся в завершающей стадии готовности.

Дело на $150 млн. Андрей Гавриловский начнет строить новый небоскреб

Городская администрация опубликовала материалы к общественным обсуждениям проекта строительства небоскреба «Высоцкий-2». Пока представлен вариант объемно-пространственного решения застройки участка. Известно, что объект разместится в границах улиц Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — улицы Красноармейской на участке в 0,35 га. Работа над объектом должна начаться в этом году, завершение строительства намечено на 2027 г.

Общая площадь здания составит 49 238 кв. м. В нем будут офисы, гостиница на 340 номеров, апартаменты, рестораны и паркинг. Главный вход предусмотрен с ул. Красноармейской. По предварительной оценке, объем инвестиций в проект составит около $150 млн. Ранее девелопер Андрей Гавриловский говорил, что рассчитывает на востребованность объекта в будущем — несмотря на кризис.

Добавим, что первое высотное здание Свердловска было построено в 1930-1932 гг. — это 11-этажный жилой блок «Второго Дома Советов» на улице 8 марта, 2. Вторым высотным зданием города стала 10-этажная гостиница «Исеть», построенная в 1933 году в составе «Городка чекистов». Оба этих объекта были самыми высокими, построенными в 1930-е годы в России за пределами Москвы.

Фото: Pixabay/AnnaIlarionova, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»