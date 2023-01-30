Эксперты «Циан» назвали самые дорогие жилые комплексы Екатеринбурга

Столица Урала лидирует среди городов Уральского федерального округа по количеству квартир в категории от 30 млн рублей. Однако первую строчку рейтинга занял объект из Тюмени.

Сервис «Циан» составил топ-10 самых дорогих квартир в новых жилых комплексах УрФО.

Шесть объектов находятся в Екатеринбурге:

квартира площадью 222,5 кв. м в клубном доме «На Хохрякова»;

За 59,35 млн руб. резиденту достанутся пять спален, гостиная, четыре санузла, просторная кухня, совмещенная со столовой, терраса, лоджия и балкон, — говорится в описании объекта.

пятикомнатная квартира площадью 162,7 кв. м в комплексе «Ленина 8». Стоимость — 43,7 млн руб.;

квартира площадью 333,4 кв. м со свободной планировкой в ЖК «Гаринский». Стоимость — 37,9 млн руб.;

квартира в ЖК «Квартал на Некрасова». Площадь — 193,9 кв. м, стоимость — 33,1 млн руб.;

квартира в ЖК «Форум Сити». Площадь — 154,4 кв. м., стоимость — 32,3 млн руб.;

квартира в ЖК Clever Park. Площадь — 169,6 кв. м, стоимость — 30,9 млн руб.

Самым дорогим объектом УрФО признан двухуровневый пентхаус площадью 310 кв. м, расположенный в центре Тюмени, в комплексе «1А Первомайская». Он продается за 81,7 млн руб.

В топ-10 «Циан» также вошли квартиры из Сургута и Челябинска.

Ранее руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказал, как долгосрочные демографические тренды повлияют на рынок жилья и нашу жизнь.

Он отмечает: рынок жилья России во многом работает за счет многочисленных поколений 70-х и 80-х годов. Им сейчас от 32 до 52 лет. Именно эти покупатели в предыдущие 10–20 лет приобретали свое первое жилье, а сейчас улучшают жилищные условия. Но их роль будет меняться, и, скорее всего, новые школы и детские сады скоро будут не нужны.

Напомним, что в 2022 г. в Екатеринбурге ввели более 1,5 млн. кв. м жилья — это исторический максимум. Сейчас в стадии строительства — 3,7 млн. кв. м. Такой задел позволит обновить рекордный показатель по вводу новостроек в 2023 г.

В то же время объем продаж квартир по ДДУ не дает девелоперам оснований для оптимизма. Так, в декабре 2022 г. число нереализованных квартир на первичном рынке Екатеринбурга к началу 2023 г. превысило отметку в 41,7 тысяч.