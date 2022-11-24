В Екатеринбурге продают ТРЦ «Алатырь». Его экс-владелец признан банкротом

Помещения, общей площадью 73,4 тыс. кв.м намерены продать за 1,75 млрд руб. Ранее Газпромбанк подал заявление о банкротстве «Компании "Амбер"». из-за долга в 3,9 млрд руб.

Выставлена на продажу доля в размере 100% уставного капитала ООО, владеющего ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. Объявление появилось на портале аукционного дома «ТОРГИ-РУ». Реализовать объект намерены до 12 декабря текущего года.

Сообщается, что общая площадь объекта составляет 73,4 тыс. кв. м. В состав лота входят нежилые помещения на 1-9 этажах и в подвале здания, а также право аренды земельного участка на 12,6 тыс. кв. м. Стоимость объекта — 1,75 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что в отношении «Компании "Амбер"», которая владела ТРЦ на ул. Малышева, было открыто конкурсное производство. Ее признали банкротом после того, как Газпромбанк обратился в суд из-за долга компании в 3,9 млрд руб. Речь идет о кредите, который компания получила в 2013 г. для погашения обязательств перед Райффайзенбанком, который кредитовал строительство «Алатыря».

«Ъ-Урал» сообщал, что до ноября 2020 г. «Компанию "Амбер"» контролировала семья бенефициара ГК «ТЭН-Девелопмент» Сергея Трофимова. «ТЭН» была одним из инвесторов ТРЦ «Алатырь». Но в 2020 г. этот актив продали московской компании «Л-финанс», которая в сентябре 2022 г. подала заявление о ликвидации «Компании "Амбер"».

В 2021 г. чистый убыток «Компании "Амбер"» составил 3,1 млн руб., активы компании — 2,9 млрд руб.

Когда необходимость в юрлице отпала, чтобы не продолжать генерировать расходы, оно подлежит ликвидации. В рамках данной процедуры о ликвидации уведомляются кредиторы, требования которых погашаются за счет имущества. Это законная схема прекращения деятельности юрлица», — комментировал старший юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков.

В настоящий момент ТРЦ «Алатырь» управляет ООО «Астерия».

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