Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.11
60,50
62,28
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге продают ТРЦ «Алатырь». Его экс-владелец признан банкротом

В Екатеринбурге продают ТРЦ «Алатырь». Его экс-владелец признан банкротом
Иллюстрация: Группа ТРЦ «Алатырь» ВКонтакте

Помещения, общей площадью 73,4 тыс. кв.м намерены продать за 1,75 млрд руб. Ранее Газпромбанк подал заявление о банкротстве «Компании "Амбер"». из-за долга в 3,9 млрд руб.

#БАНКРОТЫ#НОВОСТИ

Выставлена на продажу доля в размере 100% уставного капитала ООО, владеющего ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. Объявление появилось на портале аукционного дома «ТОРГИ-РУ». Реализовать объект намерены до 12 декабря текущего года.

Сообщается, что общая площадь объекта составляет 73,4 тыс. кв. м. В состав лота входят нежилые помещения на 1-9 этажах и в подвале здания, а также право аренды земельного участка на 12,6 тыс. кв. м.  Стоимость объекта — 1,75 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что в отношении «Компании "Амбер"», которая владела ТРЦ на ул. Малышева, было открыто конкурсное производство. Ее признали банкротом после того, как Газпромбанк обратился в суд из-за долга компании в 3,9 млрд руб. Речь идет о кредите, который компания получила в 2013 г. для погашения обязательств перед Райффайзенбанком, который кредитовал строительство «Алатыря».

«Ъ-Урал» сообщал, что до ноября 2020 г. «Компанию "Амбер"» контролировала семья бенефициара ГК «ТЭН-Девелопмент» Сергея Трофимова. «ТЭН» была одним из инвесторов ТРЦ «Алатырь». Но в 2020 г. этот актив продали московской компании «Л-финанс», которая в сентябре 2022 г. подала заявление о ликвидации «Компании "Амбер"».

В 2021 г. чистый убыток «Компании "Амбер"» составил 3,1 млн руб., активы компании — 2,9 млрд руб.

Когда необходимость в юрлице отпала, чтобы не продолжать генерировать расходы, оно подлежит ликвидации. В рамках данной процедуры о ликвидации уведомляются кредиторы, требования которых погашаются за счет имущества. Это законная схема прекращения деятельности юрлица», — комментировал старший юрист юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков.

В настоящий момент ТРЦ «Алатырь» управляет ООО «Астерия».

Читайте также на DK.RU: Свердловская область оказалась в пятерке худших в стране по банкротствам граждан и бизнеса

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Область не планирует вкладывать в туркластер «Гора Белая», следует из проекта бюджетаОбласть не планирует вкладывать в туркластер «Гора Белая», следует из проекта бюджета
  • Сбер снял все офисы Neboplaza. Там разместят огромный штат IT-специалистовСбер снял все офисы Neboplaza. Там разместят огромный штат IT-специалистов
  • Студии дешевеют, премиум-класс продолжает расти. Цены на рынке недвижимости ЕкатеринбургаСтудии дешевеют, премиум-класс продолжает расти. Цены на рынке недвижимости Екатеринбурга
  • Урай или Уфа? Куда можно недорого улететь из Екатеринбурга на Новый годУрай или Уфа? Куда можно недорого улететь из Екатеринбурга на Новый год
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.