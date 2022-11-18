Экс-владелец ТРЦ «Алатырь» объявлен банкротом

В отношении компании открыто конкурсное производство. Судебное производство открыто из-за долга в 3,9 млрд руб., эта сумма была необходима для погашения другой задолженности.

Суд признал банкротом экс-владельца ТРЦ «Алатырь». Арбитражный суд Свердловской области объявил банкротом ООО «Амбер», ранее владевшее ТРЦ на ул. Малышева. Из материалов дела следует, что в отношении компании открыто конкурсное производство.

Ранее заявление о банкротстве компании подал Газпромбанк из-за долга в 3,9 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Урал», речь идет о кредите, который ООО «Амбер» получило в 2013 г. для погашения обязательств перед Райффайзенбанком (он в 2009 г. кредитовал строительство «Алатыря»). В пресс-службе Газпромбанка на запрос не ответили.

Также издание сообщало, что до ноября 2020 г. «Компанию «Амбер» контролировала семья бенефициара ГК «ТЭН-Девелопмент» Сергея Трофимова. «ТЭН» была одним из инвесторов ТРЦ «Алатырь». Но в 2020 г. этот актив продали московской компании «Л-финанс», которая в сентябре 2022 г. подала заявление о ликвидации «Компании «Амбер». В 2021 г. чистый убыток «Амбер» составил 3,1 млн руб., активы компании — 2,9 млрд руб.

Известно, что сейчас «Алатырь» находится под управлением ООО «Астерия». С сентября 2020 г. этой компанией владеет закрытый комбинированный паевой инвестфонд «Газпромбанк-Персей».

Напомним, в середине октября стало известно, что Свердловская область оказалась в пятерке худших в стране по банкротствам граждан и бизнеса.

Также DK.RU писал, что очередное судебное дело в городе спровоцировал ТРЦ «Гринвич»: теперь торговая площадка судится с бывшим дистрибьютором Marc O'Polo, с компании пытаются взыскать $135 тыс.