Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.11
60,34
62,66
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экс-владелец ТРЦ «Алатырь» объявлен банкротом

Экс-владелец ТРЦ «Алатырь» объявлен банкротом
Иллюстрация: pixabay.com

В отношении компании открыто конкурсное производство. Судебное производство открыто из-за долга в 3,9 млрд руб., эта сумма была необходима для погашения другой задолженности.

#НОВОСТИ

Суд признал банкротом экс-владельца ТРЦ «Алатырь». Арбитражный суд Свердловской области объявил банкротом ООО «Амбер», ранее владевшее ТРЦ на ул. Малышева. Из материалов дела следует, что в отношении компании открыто конкурсное производство.

Ранее заявление о банкротстве компании подал Газпромбанк из-за долга в 3,9 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Урал», речь идет о кредите, который ООО «Амбер» получило в 2013 г. для погашения обязательств перед Райффайзенбанком (он в 2009 г. кредитовал строительство «Алатыря»). В пресс-службе Газпромбанка на запрос не ответили.

Также издание сообщало, что до ноября 2020 г. «Компанию «Амбер» контролировала семья бенефициара ГК «ТЭН-Девелопмент» Сергея Трофимова. «ТЭН» была одним из инвесторов ТРЦ «Алатырь». Но в 2020 г. этот актив продали московской компании «Л-финанс», которая в сентябре 2022 г. подала заявление о ликвидации «Компании «Амбер». В 2021 г. чистый убыток «Амбер» составил 3,1 млн руб., активы компании — 2,9 млрд руб.

Известно, что сейчас «Алатырь» находится под управлением ООО «Астерия». С сентября 2020 г. этой компанией владеет закрытый комбинированный паевой инвестфонд «Газпромбанк-Персей».

Напомним, в середине октября стало известно, что Свердловская область оказалась в пятерке худших в стране по банкротствам граждан и бизнеса.

Также DK.RU писал, что очередное судебное дело в городе спровоцировал ТРЦ «Гринвич»: теперь торговая площадка судится с бывшим дистрибьютором Marc O'Polo, с компании пытаются взыскать $135 тыс.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи«Маски-шоу» в кафе «АндерСон». Бизнесмены попросили о помощи
  • В Екатеринбурге начинается отселение домов, попавших под КРТВ Екатеринбурге начинается отселение домов, попавших под КРТ
  • Центробанк сказал «Прощай» ипотеке с околонулевой ставкойЦентробанк сказал «Прощай» ипотеке с околонулевой ставкой
  • Без помощи солнца: необычную клубничную ферму на Среднем Урале откроют в 2023 г.Без помощи солнца: необычную клубничную ферму на Среднем Урале откроют в 2023 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.