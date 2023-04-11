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Запрет на выезд и другие ограничения: что ждать от поправок о цифровых повестках

Запрет на выезд и другие ограничения: что ждать от поправок о цифровых повестках
Иллюстрация: Пресс-служба Госдумы

Повестка будет считаться врученной с того момента, как она появилась в «личном кабинете» на Госуслугах. В тот же день человеку, получившему повестку, запретят выезд из страны.

#ЦИФРОВИЗАЦИЯ#МОБИЛИЗАЦИЯ#АРМИЯ#НОВОСТИ

Поправки о цифровизации воинского учёта приравнивают вручение военнообязанному повестки о призыве с момента размещения ее электронной копии в «личном кабинете» на Госуслугах, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Поправки также предусматривают запрет на выезд из страны со дня получения повестки, говорится в документе.

Электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного, — сказал Картаполов во вторник в эфире телеканала «Россия 24».

О других деталях законопроекта он рассказал накануне. Так, если человек, который не придет по повестке в военкомат, через 20 дней его планируют лишить возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, займы и так далее.

В России не планируется новая волна мобилизации, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он сказал, что этот вопрос не обсуждается, и в последнее время по этой теме не было изменений. Кроме того, по словам Пескова, законопроект о «цифровых повестках» не связан с мобилизацией.

Автор: Андрей Пермяков
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