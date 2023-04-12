В сентябре на Уралмаше откроется новый детский сад с яслями

Он находится во дворе нового ЖК повышенной комфортности «Темп», расположенного в центре Уралмаша. Под садик переоборудуется школа. В сентябре здесь примут на воспитание около 100 малышей.

Здание бывшей школы №115 по адресу ул. XXII Партсъезда, 8 восстанавливается и модернизируется. Здесь уже в сентябре текущего года откроется новый детский сад.

«Здание реконструируют под дошкольное общеобразовательное цчреждение с яслями. Оно рассчитано не менее чем на 100 мест. Планируется капитальный ремонт. Работы должны завершиться к концу августа, чтобы воспитанники могли пойти сюда уже с начала учебного года. Реконструкция проводится за счет бюджета города», — пояснили в мэрии Екатеринбурга.

В администрации подтвердили, что стоимость работ укладывается в сумму, указанную на сайте госзакупок — 81,6 млн руб. Заказчиком выступает екатеринбургское Управление заказчика по капитальному ремонту.

По соседству с новым детским садом строится жилой комплекс повышенной комфортности «Темп», предлагающий новый сценарий жизни в этом районе Екатеринбурга. Застройщиком выступает группа компаний «ПРАКТИКА».

Прямо у дома расположены два детских сада и три школы. Через дорогу от «Темпа» — бульвар Культуры, ДК Уралмаш, медгородок с диагностическим и перинатальным центрами, гипермаркет «Лента», спортивный комплекс и футбольный стадион. Застройщик предусмотрел в проекте и собственную инфраструктуру: на первом этаже расположатся кофейни, аптека и магазины. При входе — колясочные и лапомойки для животных. В доме также есть подземный паркинг с кладовыми. А закрытый благоустроенный двор-сад без машин, круглосуточное видеонаблюдение и собственная служба охраны подарят чувство приватности и безопасности.

Девелопер предусмотрел широкий выбор планировочных решений: уютные студии, одно- и двухкомнатные квартиры, а также просторные трехкомнатные для больших семей. Комплекс планируют сдать в 4 квартале 2024 г. Финансовым партнером проекта является Сбер, что гарантирует надежность, а строительный опыт «Практики» позволит сдать дом ранее назначенного срока.

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