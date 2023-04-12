В Москве резко вырос объем непроданного жилья, особенно в бизнес-классе

Для реализации текущих объемов строительства жилья понадобится три года при такой же скорости продаж. Больше всего непроданных лотов среди самых дорогих проектов.

Объем строящегося непроданного жилья в Москве составил 10 млн кв. м из общего объема в 16,2 млн кв. м, пишет РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ». Для распродажи этих объемов необходимо от 2,5 до 3,3 года — если рынок не будет пополняться новым предложением.

От общего объема строящегося жилья в столица примерно половина приходится на проекты бизнес- и элитного класса. В них продано 2,8 млн кв. м из примерно 7,9 млн, не проданы 3,7 млн кв. м (47% от строящегося жилья), продажи 1,3 млн кв. м пока не открыты.

Если посмотреть по доле нераспроданного жилья, то в бизнес-классе и элитном сегменте она гораздо выше. Это связано с тем, что жилье здесь дороже: цена за квадратный метр превышает 500 тыс. руб., — сказал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Кроме того, на дорогое жилье сложнее оформить ипотеку, и все это приводит к тому, что на рынке формируется нехватка квартир по адекватным ценам, а в бизнес-классе довольно большой объем предложения.

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При этом в ЦИАН оценивают объем рынка новостроек в Москве выше в связи с другой методикой подсчета — 23,2 млн кв. м. В активном предложении покупателям находится 3,8 млн кв. м, в запасах застройщиков — 8,7 млн кв. м. Объем свободных лотов в Москве оценивается в 11,8 млн кв. м, при нынешних темпах реализации они могут быть проданы за 3,3 года, подсчитал глава «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. В апреле 2022 г. этот показатель в Москве составлял два года.

Впрочем, увеличение сроков продаж нельзя считать однозначно негативным явлением, полагает он: даже если срок сократится до года-полутора лет, то лишь вследствие дефицита предложения, что повлечет за собой больше негативных последствий, полагает эксперт.