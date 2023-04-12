Реестр воинского учета запустят не раньше осени. Во сколько он может обойтись

Реестр начали разрабатывать еще осенью и могут запустить «на коленке». Полноценная разработка обойдется в миллиарды рублей и наверняка потребует дополнительных сроков и финансирования.

Реестр воинского учета в полном объеме будет запущен на раньше начала осеннего призыва, сообщил руководитель Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли.

Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу, — написал он.

Создание реестра связано с законопроектом об электронных повестках и едином электронном реестре военнообязанных, принятом 11 апреля. Он позволяет вручать повестки в том числе через портал «Госуслуг», а не только лично и под роспись. Но даже если сообщение о повестке не будет прочитано, она будет считаться врученной спустя семь дней с даты ее размещения в единой базе данных призывников.

Сформировать государственный информационный ресурс данных военнообязанных до 1 апреля 2024 г. президент Владимир Путин поручил Минцифры, ФНС и Минобороны в прошлом ноябре. Министерство обороны и ФНС должны идентифицировать граждан, данные которых нужны для формирования ресурса. Созданием реестра займется Минцифры. В него войдут в том числе паспортные данные, ИНН, номер СНИЛС, адреса регистрации и фактического пребывания, сведения о месте работы, образовании, здоровье и пр.

Создание реестра началось еще до принятия законопроекта Госдумой, пишет Forbes со ссылкой на источник в ИТ-отрасли. Разработка таких реестров зачастую затягивается и требует дополнительного финансирования, указывает независимый ИТ-специалист Филипп Кулин. Он считает, что реестр создадут быстро, никого не волнует, насколько хорошо этот реестр будет работать. Впрочем, источник издания, близкий к Минцифры, в этом сомневается.

Разработка подобных реестров обычно обходится в миллиарды рублей, оценивает другой собеседник издания в ИТ-отрасли.