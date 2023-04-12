Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.04
81,74
89,17
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ПСБ переходит на российскую операционную систему Astra Linux Special Edition

ПСБ переходит на российскую операционную систему Astra Linux Special Edition
Иллюстрация: ru.freepik.com

В банке рассчитывают, что это поможет совершенствовать системы управления бизнес-процессами и обеспечивать высокие стандарты качества банковских продуктов и цифровых сервисов для клиентов.

#БАНКИ#НОВОСТИ

В рамках реализации плана импортозамещения ПСБ переводит свою IT-инфраструктуру на программное обеспечение отечественных правообладателей. После исследования представленных на рынке решений эксперты банка выбрали операционную систему Astra Linux Special Edition от ГК «Астра». Банк приобрел лицензии на операционную систему Astra Linux Special Edition для всех рабочих мест пользователей в качестве целевой платформы, а также для применения на серверном оборудовании для работы прикладных систем.

Встроенные в операционную систему Astra Linux Special Edition сертифицированные средства защиты информации обеспечивают необходимую банку степень безопасности данных. Другим важным фактором, определившим выбор новой системы, стало наличие отработанных механизмов миграции, благодаря которым непрерывность рабочих процессов сохраняется даже во время внедрения нового программного обеспечения.  

Директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ Игорь Панов отметил, что в текущих экономических условиях одновременно с масштабными преобразованиями в рамках стратегии цифровой трансформации перед банком стоит задача по обеспечить технологическую независимость от импортного оборудования и софта:

Банк уделяет пристальное внимание кибербезопасности и защите конфиденциальной информации. Поэтому мы запускам сервисы, позволяющие обрабатывать информацию ограниченного доступа, включая персональные данные и сведения, составляющие коммерческую и государственную тайну, что особенно важно для наших клиентов. Внедрение новой операционной системы позволит нам не только совершенствовать системы управления бизнес-процессами банка в новой экономике, но и продолжать обеспечивать высокие стандарты качества банковских продуктов и цифровых сервисов для наших клиентов.

Генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев добавил, что его компания придает большое значение обеспечению совместимости с актуальными для финсектора решениями, интеграции средств защиты информации во все свои продукты и в безопасную разработку:

Стремимся к тому, чтобы с нашим ПО банки получали те же возможности и тот же уровень сервиса, к которому они привыкли, а миграция на импортонезависимые технологии не только не снизила, но и, наоборот, повысила защищенность и эффективность их инфраструктур. Наши разработчики готовы максимально адаптировать софт под запросы отраслевых клиентов, при этом привилегированный уровень технической поддержки, который мы предоставляем, — это оптимальный формат взаимодействия, при котором обратная связь от клиента находит самый оперативный отклик у разработчика.

Читайте также на DK.RU: Кто и как заменяет иностранное ПО в российских компаниях

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Президент ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию и нарастить госдолгПрезидент ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию и нарастить госдолг
  • Заводы Екатеринбурга ищут токарей на зарплату выше, чем у айтишниковЗаводы Екатеринбурга ищут токарей на зарплату выше, чем у айтишников
  • В Екатеринбурге за 6 млн руб. продали ОКН, где раньше размещался Коляда-театрВ Екатеринбурге за 6 млн руб. продали ОКН, где раньше размещался Коляда-театр
  • «Тюмень — нувориш. Екатеринбург же «замшелый», но гордый, потому что у него есть история»«Тюмень — нувориш. Екатеринбург же «замшелый», но гордый, потому что у него есть история»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.