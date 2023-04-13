Как получить государственную субсидию на оплату услуг инвестиционной площадки

Привлечение инвестиций через краудфандинговые платформы — актуальный инструмент для МСП. Особенно для предпринимателей, которые не могут получить кредит в банке из-за несоответствия финмодели.

С 2019 г. рынок коллективных инвестиций стремительно развивается. С выходом «Закона о краудфандинге» бизнес получил легальный доступ к дополнительному источнику финансирования — бюджетам инвесторов, научился ими пользоваться для ускорения развития и «вошел во вкус».

С 2021 г. получать займы через краудфандинговые платформы стало еще и выгодно. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» субъекты МСП имеют право возместить расходы на оплату услуг инвестиционной площадки. В 2023 г. общий объем компенсаций составит около 70 млн руб.

Размер субсидии ограничен: не более 5% от суммы привлеченного займа и не более 500 000 рублей по одному инвестиционному предложению.

Чтобы получить компенсацию, компания должна быть включена в реестр субъектов МСП и быть налогоплательщиком РФ.

В программе господдержки участвуют 11 операторов, включая инвестиционную платформу Bizmall, представленную клиентским офисом в Екатеринбурге. Эксперты компании помогут предпринимателям оперативно подготовить инвестиционное предложение и привлечь необходимое финансирование.

Для получения субсидии предпринимателям не надо самостоятельно подавать заявку в Минэкономразвития России, всю процедуру выполняет оператор. Он формирует реестр заемщиков, где указывает сумму компенсации и направляет на рассмотрение в министерство. Минэкономразвития России переводит средства на расчетный счет платформы, а оператор перечисляет их заемщикам.

Для бизнеса это очень хорошая новость, что именно Bizmall попал в реестр таких площадок, потому что предприниматель получает целый пул преимуществ. Еще более дешевые деньги благодаря этой программе, юридическую и финансовую безопасность, обеспечиваемые нашей платформой, и сами преимущества краудинвестирования как такового. Я уже рассказывал об особенностях площадки. Напомню, что Bizmall — платформа для инвестиций в реальный бизнес с юридическим закреплением сделок и под строгим государственным контролем ЦБ РФ. Платформа объединяет частных инвесторов и компании, которым нужны деньги на развитие. Предприниматели привлекают финансирование тремя способами: займы, инвестиции в капитал и выпуск облигаций. Инвесторы в онлайн-формате размещают средства на выгодных условиях в бизнесы тщательно проверенных компаний, — рассказал Роман Павло́вич, директор по продукту инвестиционной платформы Bizmall.

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