Шведский производитель водки Absolut возвращается в Россию

Французский концерн Pernod Ricard и шведский производитель водки возобновят поставки. Компания выпускает коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, текилу Olmeca.

О приостановке экспорта алкоголя в Россию компания Pernod Ricard объявила в марте 2022 г. Впервые с 24 февраля 2022 г. она решила возобновить поставки, пишет Forbes со ссылкой на шведское издание Kristianstadsbladet. Вице-президент принадлежащего Pernod Ricard водочного бренда Absolut Паулу Эрикссон говорит, что сейчас «концерн поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость». Она подчеркнула, что Pernod Ricard соблюдает санкционные ограничения Евросоюза.

В письме не указывается, возобновятся ли поставки других брендов концерна. Представитель компании отметила, что после начала СВО Pernod Ricard «действовала с учетом интересов своих сотрудников как в Украине, так и в России».Pernod Ricard — один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в мире. Компания выпускает коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut, текилу Olmeca.

Pernod Ricard входил в тройку производителей алкогольных брендов, которые не объявляли об окончательном уходе из России. Два других — это Bacardi (Martini, Dewar’s, William Lawson’s) и Campari, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов. О сворачивании бизнеса в России объявили Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Beam Suntory (Jim Beam) и Edrington (Macallan), Brown Forman (Jack Daniel's, Finlandia) и другие компании.

С ноября правительство РФ разрешило ввозить в страну некоторые известные алкогольные бренды в рамках «параллельного импорта».

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» судится с немецким Jägermeister из-за попыток запретить выпускать отечественный аналог ликера, рассказывал DK.RU. В обращении к ФАС «Кристалл» просит оценить действия представителей Jägermeister, которые, по мнению компании, создают опасный прецедент давления на российский бизнес в попытках сохранить свою долю рынка.