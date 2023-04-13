Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.04
82,17
89,72
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Шведский производитель водки Absolut возвращается в Россию

Шведский производитель водки Absolut возвращается в Россию
Иллюстрация: Pernod Ricard

Французский концерн Pernod Ricard и шведский производитель водки возобновят поставки. Компания выпускает коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, текилу Olmeca.

#НОВОСТИ

О приостановке экспорта алкоголя в Россию компания Pernod Ricard объявила в марте 2022 г. Впервые с 24 февраля 2022 г. она решила возобновить поставки, пишет Forbes со ссылкой на шведское издание Kristianstadsbladet. Вице-президент принадлежащего Pernod Ricard водочного бренда Absolut Паулу Эрикссон говорит, что сейчас «концерн поставляет продукцию в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость». Она подчеркнула, что Pernod Ricard соблюдает санкционные ограничения Евросоюза.

В письме не указывается, возобновятся ли поставки других брендов концерна. Представитель компании отметила, что после начала СВО Pernod Ricard «действовала с учетом интересов своих сотрудников как в Украине, так и в России».Pernod Ricard — один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в мире. Компания выпускает коньяк Martell, виски Chivas Regal, Jameson, Ballantineʼs, джин Beefeater, водку Absolut, текилу Olmeca. 

Pernod Ricard входил в тройку производителей алкогольных брендов, которые не объявляли об окончательном уходе из России. Два других — это Bacardi (Martini, Dewar’s, William Lawson’s) и Campari, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов. О сворачивании бизнеса в России объявили Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Beam Suntory (Jim Beam) и Edrington (Macallan), Brown Forman (Jack Daniel's, Finlandia) и другие компании.

С ноября правительство РФ разрешило ввозить в страну некоторые известные алкогольные бренды в рамках «параллельного импорта». 

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» судится с немецким Jägermeister из-за попыток запретить выпускать отечественный аналог ликера, рассказывал DK.RU. В обращении к ФАС «Кристалл» просит оценить действия представителей Jägermeister, которые, по мнению компании, создают опасный прецедент давления на российский бизнес в попытках сохранить свою долю рынка.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Президент ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию и нарастить госдолгПрезидент ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию и нарастить госдолг
  • Заводы Екатеринбурга ищут токарей на зарплату выше, чем у айтишниковЗаводы Екатеринбурга ищут токарей на зарплату выше, чем у айтишников
  • Запрет на выезд и другие ограничения: что ждать от поправок о цифровых повесткахЗапрет на выезд и другие ограничения: что ждать от поправок о цифровых повестках
  • В Екатеринбурге за 6 млн руб. продали ОКН, где раньше размещался Коляда-театрВ Екатеринбурге за 6 млн руб. продали ОКН, где раньше размещался Коляда-театр
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.